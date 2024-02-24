Под вечер российские оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть погибшая и раненые (карта)

Утром 22 февраля россияне осуществили очередной удар — под артиллерийский обстрел попало село Львово Бериславского района и погиб 59-летний мужчина.

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Российские оккупанты вечером 24 февраля снова обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил в собственном телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он уточнил, что на этот раз под обстрел попал поселок Белозерка.

Фото: Google Maps

"К сожалению, очередной вражеский обстрел унес жизнь 35-летней женщины. Мои соболезнования родным погибшей… Ее муж — ранен. Сейчас "скорая" везет его в больницу", — сообщил глава областной администрации.

Уже известно о 5 пострадавших.

"Это 36-летняя женщина и мужчины, 50, 36, 45 и 39 лет. Всех пострадавших доставили в больницу со взрывными травмами и обломочными ранениями. Им оказывается медицинская помощь", — сообщил глава ОВА.

Фото: Скриншот

По информации Прокудина, еще одна пострадавшая госпитализирована в больницу.

"30-летняя местная жительница, которая была дома с годовалым ребенком. К счастью, малыш не пострадал", — сообщил глава ОГА.

Утром 22 февраля россияне совершили очередной обстрел по территории Херсонской области — под атаку попало село Львово Бериславского района. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб 59-летний местный житель.

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"Ответ за Крынки": в ВСУ рассказали детали удара по полигону ВС РФ на Херсонщине (видео)

Напоминаем, 22 февраля начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что удар по полигону в Олешковских песках — знак для оккупантов, что их "достанут везде". 20 февраля произошел прилет по еще одному полигону противника — под Волновахой. Российские власти не признали удар, впрочем жители Забайкалья жалуются, что могли погибнуть военные из в/ч 06705, расположенной возле города Борзя.