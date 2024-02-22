"Дістанемо всюди": Гуменюк прокоментувала удар по ЗС РФ на полігоні на Херсонщині (відео)

Начальниця координаційного пресцентру "Південь" Наталія Гуменюк каже, що ЗС РФ відпрацьовували злагодженість дій і ЗСУ у цьому їм допомогли. За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, в результаті атаки ліквідовано близько 60 осіб.

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Українські Сили оборони використали усю наявну зброю для удару по полігону в Херсонській області, на який приїхали військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, щоб "подивитися, як будуть "зачищати" Кринки". Про це заявила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. в ефірі телеканалу "Київ24".

За її словами, під прицілом українських захисників опинилися російські штурмові групи, які проводили тренування. Гуменюк зауважила, що окупанти відпрацьовували злагодженість дій і ЗСУ у цьому їм допомогли.

"Відбувалось тренування штурмових груп. Вони намагалися відпрацювати злагодженість своїх дій. Ми злагодили все. Чим працювали? Ми використовуємо всю наявну в нас зброю та потужність. Тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів. Хай розуміють, що дістанемо всюди", — розповіла Гуменюк.

Ліквідували близько 60 окупантів

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, в результаті атаки Сил оборони по полігону ліквідовано близько 60 осіб із армії ворога.

Він додав, що на згаданому полігоні, який розташований біля села Подо-Калинівка в Ювілейній сільській громаді Херсонського району Херсонської області, проводились спільні тренування підрозділів 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку.

Удар по полігону

Нагадаємо, 21 лютого низка російських Telegram-каналів повідомили, що ЗСУ вдарили по полігону в Херсонській області. Удар по полігону підтвердили заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась, блогер Сергій Стерненко та військовослужбовець Анатолій "Штірліц" Штефан.

За словами Карася внаслідок двох прицільних ударів по полігону загинуло чимало російських бійців.

"На полігоні в Херсонській області сьогодні двома ударами поклали під сто бойовиків РФ", — написав він.

Згодом Сили оборони півдня України підтвердили удар по полігону. У публікації йдеться про те, що, за деякими даними, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Днепр" прибуло на полігон у Херсонській області, щоб "подивитися, як будуть "зачищати" Кринки".

Раніше, 20 лютого, Євген Карась також зазначив, що російські окупанти зазнали великих втрат після ракетного удару по одному з військових полігонів у Донецькій області, на якому проводили навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.