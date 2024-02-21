"Сьогодні знову полігон": ЗСУ ліквідували окупантів під час побудови строю, — соцмережі

Російські військкори називають подію "трагедією" та звинувачують у цьому командування. Український військовий Євген Карась заявив, що кількість загиблих сягає майже сотні осіб.

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Російські військкори повідомляють, що Збройні сили України вдарили по полігону. Зокрема, відповідне повідомлення з’явилось у телеграм-каналі "Позывной OSETIN" 21 лютого.

"Сьогодні знову полігон. Херсонська область", — йдеться у пості.

Автор контенту побажав окупантам "Царства Небесного". Точна кількість жертв та постраждалих невідома.

Пост про удар по полігону ЗС РФ 21 лютого Фото: Скриншот

Про удар по полігону також проінформували у телеграм-каналі "Два майора". Там підкреслили, що таке стається вже не вперше.

"Товариші офіцери та молодші командири. Будь ласка, беріть відповідальність на себе", — додали автори контенту.

Пост про удар по полігону ЗС РФ 21 лютого Фото: Скриншот

У телеграм-каналі "Тринадцатый" теж прокоментували подію, назвавши її "трагедією". Ворожий військкор розкритикував керівництво за безвідповідальні побудови військового строю, які стають зручною ціллю для ЗСУ.

"Сьогодні на полігоні в Херсонській області відбулася теж трагедія. І до цього, на початку лютого, ще був випадок, я про це не писав. Випадок — вже третій", — зазначив автор контенту.

Що кажуть в Україні?

Удар по полігону підтвердив учасник російсько-української війни Євген Карась.

"На полігоні в Херсонській області сьогодні двома ударами поклали під сто бойовиків РФ", — написав він.

Карась додав, що деталі будуть "скоро" та описав атаку як "дуже криваву".

Євген Карась про удар по полігону на Херсонщині Фото: Скриншот

Блогер Сергій Стерненко зазначив, що на тимчасово окупованій території Херсонщини сталася "нова масова ліквідація росіян". Військовослужбовець та блогер Анатолій "Штірліц" Штефан зазначив, що "флешмоб триває".

Сергій Стерненко про удар по полігону на Херсонщині Фото: Скриншот Анатолій "Штірліц" Штефан про удар по полігону на Херсонщині Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 лютого стало відомо про удар по полігону у Донецькій області. Російський військкор підтверджував загибель 65 бійців.

Згодом OSINT-розслідувач інформував, що внаслідок удару по полігону на Донеччині міг загинути командир 36 ОМСБр Гусейн Мусаєв.