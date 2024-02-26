Украина может вернуть Крым быстрее, чем Луганск и Донецк: что нужно сделать, — эксперт (видео)

Александр Коваленко заявил, что уничтожив Крымский мост, можно оставить сразу несколько групп российских войск на юге без должного обеспечения.

Украина может вернуть Крым быстрее, чем Луганскую и Донецкую области. Об этом в эфире национального телемарафона заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, уничтожив Крымский мост, можно оставить сразу несколько групп российских войск на юге без должного обеспечения. В затруднительном положении останутся группы войск "Днепр" и "Восток", а также группировка, которая обороняет непосредственно полуостров. Всего это около 200 тысяч оккупантов.

"Они будут находиться все больше в затруднительном положении с дефицитом", — сказал он.

Коваленко отметил, что даже в таком случае о полной изоляции речи не идет. Чтобы лишить обеспечения ВС РФ на юге Украине надо взять под свой контроль воздушное пространство над Черным и Азовским морями. Тогда россияне не смогут передавать грузы с помощью авиации.

Коваленко заявил, что сомневается, что война в Украине закончится освобождением Крыма. По его мнению, освободить полуостров получится быстрее, чем оккупированные области на востоке.

Александр Коваленко об освобождении Крыма (смотреть с 15:50)

Напомним, представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал главное условие для освобождения Крыма. По словам спикера Воздушных сил, освобождению полуострова поспособствует постоянные удары дальнобойным и технологичным вооружением по позициям россиян.