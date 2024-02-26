Украина может вернуть Крым быстрее, чем Луганск и Донецк: что нужно сделать, — эксперт (видео)
Александр Коваленко заявил, что уничтожив Крымский мост, можно оставить сразу несколько групп российских войск на юге без должного обеспечения.
Украина может вернуть Крым быстрее, чем Луганскую и Донецкую области. Об этом в эфире национального телемарафона заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его словам, уничтожив Крымский мост, можно оставить сразу несколько групп российских войск на юге без должного обеспечения. В затруднительном положении останутся группы войск "Днепр" и "Восток", а также группировка, которая обороняет непосредственно полуостров. Всего это около 200 тысяч оккупантов.
"Они будут находиться все больше в затруднительном положении с дефицитом", — сказал он.
Коваленко отметил, что даже в таком случае о полной изоляции речи не идет. Чтобы лишить обеспечения ВС РФ на юге Украине надо взять под свой контроль воздушное пространство над Черным и Азовским морями. Тогда россияне не смогут передавать грузы с помощью авиации.
Коваленко заявил, что сомневается, что война в Украине закончится освобождением Крыма. По его мнению, освободить полуостров получится быстрее, чем оккупированные области на востоке.
Напомним, представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат назвал главное условие для освобождения Крыма. По словам спикера Воздушных сил, освобождению полуострова поспособствует постоянные удары дальнобойным и технологичным вооружением по позициям россиян.