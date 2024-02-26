"Мобилизуют сразу": кому сохранят отсрочку после принятия законопроекта 10449 (видео)

Если в новом законе не будет основания для отсрочки, которую имеет мужчина, то он сразу может получить мобилизационную повестку, пояснила адвокат Мария Левченко.

Точно не известно, какое содержание имеет законопроект №10449 об изменениях в законах о мобилизации и военной службе. Однако после его принятия могут исчезнуть основания для отсрочки, которые ранее получили военнообязанные мужчины. В таком случае Территориальные центры комплектования (ТЦК) могут их сразу мобилизовать. О том, какие категории граждан могут отсрочить призыв, рассказала адвокат Мария Левченко в видео на Youtube.

Левченко объяснила, что в законодательстве Украины — и действующем, и будущем — нет специального пункта об автоматическом предоставлении или продлении отсрочки от мобилизации на какой-то срок.

Отсрочка на шесть месяцев, о которой упоминают в сети — это период действия заключения военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья. Если он истечет, например, в июне, когда уже будут работать изменения, внесенные законопроектом №10449, гражданина могут мгновенно мобилизовать ТЦК.

Повестка ТЦК — кто потеряет, а кто сохранит отсрочку

В законодательстве Украины не указывается, что ТЦК, предоставляя отсрочку, обязаны устанавливать какие-то сроки. Также работники военкомата не обязаны продлевать отсрочку, если истек ее срок действия. Кроме того, в новом законе (в заключительных положениях) никак не упоминается какая-то процедура продления. По мнению адвоката, это означает, что после принятия законопроекта 10449 человека без действующей отсрочки могут мобилизовать в любой момент.

"То, что ТЦК дает отсрочку именно на 6 месяцев, связано исключительно с тем, что заключение ВВК стандартно действует 6 месяцев, а дальше можно уже его пересматривать. А поскольку ни одним нормативно правовым документом не предусмотрена именно обязанность ТЦК ставить определенные сроки на отсрочку от мобилизации, то вас могут сразу хоть на следующий день мобилизовать".

На видео перечислены отдельные случаи, которых могут коснуться изменения:

если человек ухаживал за бабушкой или дедушкой и если в новом законе это не будет основанием для отсрочки, то его мобилизуют;

если истек срок действия заключения ВВК — также возможен призыв на службу.

Единственный случай, который дает возможность отсрочить мобилизацию — это потребность завершения обучения, отметила адвокат.

"Есть исключения — опция продолжения обучения. Например, для аспирантов — обучение до конца учебного года. У всех остальных в заключительных положениях такой опции нет. По крайней мере по состоянию на сейчас".

Отметим, президент Украины указом от 5 февраля от 2024 года продлил срок действия военного положения до 14 мая 2024 года. Тем временем народные депутаты начали рассмотрение 4 тысяч поправок к законопроекту о мобилизации и военной службе. По предварительным оценкам, их попытаются проанализировать до конца февраля, чтобы в начале марта принять во втором чтении.

Напоминаем, в марте 2024 года повестку в ряды Сил обороны могут получить семь категорий военнообязанных. В то же время юрист объяснил, могут ли граждане отказаться от повестки. По его словам, право на подобные действия имеет только одна категория мужчин.