Во временно оккупированной Макеевке горит нефтебаза, — СМИ (фото, видео)

Очередная нефтебаза немного устала и ушла на "перекур", сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области пылает нефтебаза. Об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин, а также ряд Telegram-каналов в понедельник, 26 февраля.

"Пишут, что в оккупированной Макеевке пылает нефтебаза", — написал Мысягин.

Местные паблики первые фотографии начали публиковать около 17:00. Над городом из разных районов заметен черный столб дыма.

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Ближе к 18:00 в соцсетях писали, что в Макеевке якобы горит лесополоса.

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Местные жители сообщали о дыме черного цвета.

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О пожаре на нефтебазе сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Макеевка. Очередная нефтебаза немного устала и пошла на "перекур", — написал он.

Представители оккупационных властей причину возгорания пока не комментировали.

Напомним, 19 февраля во временно оккупированной Макеевке местные жители утром слышали взрывы. В городе поднялся столб дыма. Местные паблики писали, что над Донецком и Макеевкой работала ПВО, а жители городов слышали звуки "прилетов". Мониторинговый канал Monitor утверждал, что в Макеевке поражена российская нефтебаза.

15 февраля горела нефтебаза в российском Курске. Губернатор области Роман Старовой обвинил во всем украинский беспилотник, который якобы атаковал объект.