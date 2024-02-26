Бизнес на похоронах военных: СМИ рассказали, как зарабатывают на павших воинах (видео)

В Кривом Роге организовали схему, по которой семьи павших защитников платят наличными или сбрасывают на карточку частным предпринимателям деньги за ритуальные услуги. Журналисты-расследователи разоблачили фирму-монополиста по захоронениям военных.

В Кривом Роге создали монополию на погребение военных. Семьи погибших безальтернативно платят деньги за ритуальные услуги одной конкретной фирме. Об этом говорится в новом расследовании BIHUS.Info, опубликованном в понедельник вечером, 26 февраля.

По данным журналистов в городе организовали схему, по которой заниматься захоронением военнослужащих может только одна частная контора. Именно туда направляют всех из ТЦК. Это фирма "Ритуал плюс".

В украинском законодательстве пока четко не определено, кто должен платить за организацию захоронений погибших военных. Во время войны эту обязанность взяли на себя органы местного самоуправления.

"Орган местного самоуправления определяет свое коммунальное предприятие, которое должно предоставлять ритуальные услуги и с этим коммунальным предприятием заключается либо двусторонний договор "орган местного самоуправления — коммунальное предприятие", либо трехсторонний договор "орган местного самоуправления — ритуальное предприятие — заказчик", то есть лицо, которое непосредственно занимается погребением военнослужащего", — рассказал юрист Юрий Мельник.

В некоторых городах такое КП прямо не определено, говорит юрист. Лицо, которое провело захоронение обращается в орган местного самоуправления с соответствующими документами и ему возмещают средства.

Никаких официальных счетов семьям погибших вообще не дают. Просят отдавать деньги наличными или бросать на частную карточку.

"Я привезла наличными отдала. Это неофициальные реквизиты. Я превентивно звонила в частную ритуальную фирму. Они сказали: "Нет, у нас военными занимаются только они". То есть, выбора нет", — рассказала журналистам жена погибшего защитника Виктория.

Подобной историей поделилась и мать погибшего военного Валентина.

"В Кривом Роге этим занимается только одна фирма. Город выделил специально эту фирму. Так мне сказали в военкомате", — заявила женщина.

Более того, фирма берет плату за гроб, венки, флаг и другие атрибуты даже тогда, когда средства на это выделяет воинская часть. Эта сумма составляет около 20 тысяч гривен.

В местном ТЦК отказались комментировать эту ситуацию, утверждают журналисты.

Средства семьи погибших несут ФЛП Лазаренко Руслану Валерьевичу. Ему 32 года. Последние 3,5 года он зарегистрирован как ФЛП, предоставляющий ритуальные услуги. По данным расследователей, за время полномасштабной войны мужчина получил от города миллионные подряды.

Расследователи отмечают, что фирма "Ритуал плюс", к которой обращаются за ритуальными услугами, крайне созвучна с коммунальным предприятием Криворожского городского совета — "Ритуал сервис плюс". Именно оно теоретически и должно было бы получать от города средства, организуя захоронения. Но вместо этого официально оно получает деньги только за копание ям на кладбище.

Это предприятие уже 8 лет возглавляет Андрей Васильев. В 2020 году он баллотировался на местных выборах от ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Согласно декларации, Васильев в 2022 году получил чуть меньше 600 тысяч гривен. Бизнеса у него нет. Впрочем, у него появилось две машины стоимостью 100 тысяч долларов. Правда, одна оформлена на его 70-летнюю мать Раису Васильеву.

Журналисты утверждают, что в течение 2022-2023 годов у мамы Васильева появился целый автопарк и несколько квартир. А еще женщина связана с бизнесами, которые напрямую связаны с частными "ритуальщиками", которым несут деньги семьи павших героев. Ее ФЛП, как на самом деле оказалось, использовался для дел сына. В нескольких компаниях ее бизнес-партнером является Руслан Лазаренко.

В городском совете Кривого Рога заявили, что город не выбирал конкретную компанию, которая должна заниматься захоронениями.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024" заявил, что во время полномасштабного вторжения России погибла 31 тысяча украинских военных погибли.

Журналисты издания The New York Times отметили, что это заявление Зеленского не совпадает с оценками официальных лиц США, которые прошлым летом оценивали потери гораздо выше.