Страсть угасла: генерал НАТО объяснил уменьшение поддержки Украины

По мнению генерала армии США, американское население не чувствует близости к украинцам. А для Финляндии, Польши или Эстонии российская агрессия представляет другой уровень рисков, чем для Германии или Испании.

Проблемы Украины и украинцев больше беспокоят те страны, которые граничат с Россией и рискуют стать следующими в случае проигрыша Киева. Меньше беспокоит война немцев, испанцев и американцев из-за того, что представляет для них другую степень риска. Об этом в интервью LIGA.net сказал экс-главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал армии США Уэсли Кларк.

"Каждое государство имеет собственные национальные интересы. Правда в том, что для Франции, Великобритании, США они не являются идентичными. Даже в европейских странах — разный уровень восприятия российской угрозы. Для Финляндии, Польши или Эстонии российская агрессия представляет другой уровень рисков, чем для Германии или Испании. Интересы США распространяются на много разных направлений. Украина защищает себя, для вас это борьба за существование. Но война — не единственная проблема, с которой сталкиваются в США. Именно поэтому иногда страны не получают того уровня поддержки, которого заслуживают", — сказал генерал.

Он добавил, что американцев больше беспокоят жертвы в Газе, чем в Украине, поскольку американское население не чувствует близости к украинцам.

"Сегодня в США страстно реагируют на Израиль и палестинцев. С такой страстью реагировали и на новости из Украины в начале вторжения. Но эта страсть со временем угасла, как и рассчитывал Путин", — сказал Уэсли Кларк.

Он вспомнил, как почти 30 лет назад ездил в Москву с рабочим визитом и имел там разговор с одним из российских генералов и возмутился его словами о захвате Европы.

"В 1995 году, когда мы вели переговоры о прекращении конфликта в Боснии, я поехал в Москву. Имел разговор с одним из моих российских коллег-генералов. Он тогда мне сказал: "Вы заходите в нашу часть Европы". Правда? Что сделало Боснию их частью Европы? Какое право имела Россия говорить, что она является частью Европы?", — сказал генерал.

Напомним, 21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил о якобы захвате Крынок в Херсонской области и зачистке населенного пункта от украинских военных.