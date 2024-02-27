Стремятся захватить 5 областей: Путин включил Херсонщину и Запорожье в Южный округ, — ISW

Речь не только о территориях, которые сейчас находятся под оккупацией. В Южный военный округ РФ, согласно указу главы Кремля, полностью включены Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, а также Крым.

Президент России Владимир Путин 26 февраля подписал два указа. Согласно одному из них, оккупированная часть Украины должна относиться к Южному военному округу (ЮВО). Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 26 февраля.

Речь не только о территориях, которые сейчас находятся под оккупацией, а о всей Херсонской, Запорожской, а также Донецкой и Луганской областях и Крыме, который был частью ЮВО с 2014 года.

Включение и оккупированных, и неоккупированных территорий Украины — еще одно свидетельство того, что Россия преследует максимальные цели в Украине и стремится захватить полностью пять украинских областей.

Согласно указу, восстанавливается Ленинградский и Московский военные округа. К Ленинградскому переходит основная часть территорий, которые прежде входили в состав Северного флота, к Московскому отошла большая часть территории Западного военного округа.

РФ меняет структуру военных округов

Согласно еще одному указу главы Кремля, официально восстанавливается Московский и Ленинградский военные округа, Северный флот РФ остался без статуса "межвидовой стратегической территориальной организации", территория Северо-Западного федерального округа, ранее находившаяся под командованием Северного флота, перешла под недавно сформированного Ленинградского военного округа.

В ISW считают, что таким образом российское военно-политическое руководство преследует две цели одновременно. В ближне- и среднесрочной перспективе — взять под контроль российские операции в Украине, а также подготовиться к потенциальной полномасштабной войне против НАТО в долгосрочной.

Напомним, что, по словам аналитиков из DeepState российские войска захватили Степовое и Северное, а также продвинулись к другим территориям в Донецкой области.

Также сообщалось, что российские войска прибегли к непривычной тактике — и накануне вечером атаковала Украину дронами.