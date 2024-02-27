Ночью БПЛА атаковали Белгородскую и Брянскую области России: подробности

В Минобороны РФ отчитались о якобы уничтожении трех дронов и шести снарядов РСЗО "Град". В атаке российские оккупанты обвинили Украину.

В ночь на 27 февраля Брянская и Белгородская области Российской Федерации подверглись обстрелам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве утверждают, что уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области.

Накануне, вечером 26 февраля, в Минобороны РФ также заявили, что якобы пресекли попытку Украины атаковать объекты на территории России при помощи шести снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Что говорят в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вечером 26 февраля в Грайворонском городском округе сработала противовоздушная обороны. По его словам, было сбито шесть воздушных целей на подлете к городу.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — сообщил Гладков.

Что говорят в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские силы якобы пытались атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью беспилотников. Чиновник отчитался об уничтожении двух БПЛА.

"Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", — утверждает губернатор.

Напомним, в городе Бийск Алтайского края РФ утром 15 февраля прогремел взрыв. Местные власти оправдали громкие звуки "технологическим процессом". В соцсетях сообщили, что взрыв прогремел на подсанкционном производстве.

Ранее, 13 февраля, взрыв прогремел во временно оккупированном Крыму. По информации местных медиа, "громко" было в Джанкойском районе полуострова.