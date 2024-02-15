В России прогремели взрывы на заводе, производящем взрывчатку для армии: что известно (фото, видео)
Местные власти оправдали громкие звуки "технологическим процессом". В соцсетях сообщают, что взрыв прогремел на подсанкционном производстве.
В городе Бийск Алтайского края РФ утром 15 февраля прогремел взрыв. Об этом в 6:27 сообщили в телеграм-канале с местными новостями "Бийск 22".
Авторы контента передали, что их читательница услышала взрыв.
"Кто-то знает, что это было? Минут 10 назад", — написала россиянка.
Впоследствии в медиа передали, что в городе прогремел еще один взрыв.
"В районе 11:00-11:10 что-то бумкнуло", — рассказал подписчик канала.
Взрыв в Бийске: объяснения властей
Мэр города Бийск Виктор Щигрев в 8:00 подтвердил, что в районе промзоны могли слышать "хлопок".
"Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет", — заверил Щигрев.
Второй взрыв, который прогремел после 11:00, городской голова не комментировал.
Взрыв в Бийске: завод производит взрывчатку
В соцсетях информируют, что взрыв прогремел на заводе "АО Федеральный научно-производственный центр Алтай". Это предприятие в Бийске находится на расстоянии более 3 тысяч километров от границы с Украиной, и работает на вражеский ВПК.
Сообщается, что завод "Алтай" специализируется на химических технологиях, а именно — на взрывчатых веществах.
Данные проекта "Война и Санкции", который реализуется при поддержке МИД и НАПК, подтверждают расположение этого производства в Бийске. На него уже наложили санкции ряд стран.
"Компания является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое осуществляет научные исследования, производство продукции военного назначения, которая использовалась Россией во время незаконного вторжения в Украину в 2022 году. Таким образом, компания несет ответственность за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — говорится в справке о заводе "Алтай".
Напомним, партизаны обнаружили примерно 10 кораблей балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге.
В ГУР 15 февраля предупредили, что Россия переходит к активной фазе операции "Перун". К ней будут привлечены журналисты и блогеры.