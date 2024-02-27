2 млн людей: в РФ отчитались о результатах принудительной паспортизации в оккупации

По словам российского чиновника Олега Агаркова, одной из приоритетных задач является документирование жителей временно оккупированных территорий Украины.

Россияне сообщили, что уже выдали более 2 миллионов паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил начальник ростовского Главного управления МВД Олег Агарков, передает российское издание "Интерфакс".

"Одной из приоритетных задач является документирование жителей наших новых субъектов (временно оккупированных территорий − ред.). На настоящее время уже выдано свыше двух миллионов паспортов новым гражданам Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По информации чиновника, в течение 2023 года сотрудники его органа отправлялись в "служебные командировки" на территории, находящиеся под оккупацией в Украине. Агарков отметил, что за прошлый год на такие командировки было направлено 716 полицейских из Ростова.

Также, согласно его данным, Информационный центр МВД в Ростовской области в 2023 году зарегистрировал более миллиона жителей территорий, находящихся под оккупацией в Украине.

"В Запорожской и Херсонской областях установлены и обслуживаются серверы для приема и обработки дактокарт с подключением к централизованным учетам. Осуществляется прием и обработка дактилоскопической информации в Луганской и Донецкой народных республиках", − заявил Агарков.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заставляют выпускников в оккупации получать паспорт РФ, иначе угрожают не выдать аттестат. Россияне проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.