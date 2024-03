5 величайших истребителей всех времен: профессор университета делает свой выбор

Эти истребители доминировали в небесах и эффективно решали стратегические задачи своих стран. Среди них F-15, Me 262 и многие другие самолеты всех времен и народов. Профессор Роберт Фарли составил свой список на основе трех ключевых критериев.

Краткое пояснение: при оценке истребителей учитываются их стратегическое влияние, надежность, стоимость и боевая эффективность.

Каковы пять величайших истребителей всех времен? Как и в случае с танками, автомобилями или рок-гитаристами, ответ неизменно зависит от критериев. Существует не так много последовательных критериев, которые позволили бы включить и Т-34, и Тигр-II в число величайших танков. Я знаю, на каком из них я хотел бы оказаться в бою, но я также понимаю, что это не лучший способ ответить на вопрос. Точно так же я бы с удовольствием каждое утро ездил на работу на Porsche 959, но все же не решился бы ставить его выше Toyota Corolla в списке "лучших".

Страны покупают истребители для решения национальных стратегических проблем, и самолеты, соответственно, должны оцениваться по их способности решать или сглаживать эти проблемы. Таким образом, главный вопрос заключается в следующем: насколько хорошо этот самолет помог решить стратегические проблемы стран, которые его построили или купили? Этот вопрос приводит к следующим критериям оценки.

Боевые характеристики: как этот самолет противостоял противникам, включая не только другие истребители, но и бомбардировщики и наземные установки?

Надежность: можно ли было рассчитывать на этот самолет в бою, когда это было необходимо, или он проводил больше времени в ремонтной мастерской, чем в воздухе?

Стоимость: сколько крови и ресурсов пришлось заплатить армии и народу за то, чтобы этот самолет летал?

Таковы критерии, и вот мои ответы.

Spad S.XIII

В начале эры военной авиации технологические инновации двигались с такой скоростью, что самые современные самолеты превращались в устаревшую рухлядь в течение одного года. Инженеры Франции, Британии, Германии и Италии постоянно работали над тем, чтобы опередить своих конкурентов, каждый год производя новые самолеты и бросая их в бой. Развитие оперативной тактики шло в ногу с развитием технологий, хотя вклад лучших летчиков играл важную роль в том, как конструкторы собирали новые самолеты.

В этом контексте трудно определить доминирующий истребитель той эпохи. Тем не менее, Spad S.XIII выделяется своими боевыми характеристиками и простотой производства. Основанный в значительной степени на советах французских авиаторов, таких как Жорж Гинемер, XIII не обладал маневренностью некоторых своих современников, но мог обогнать большинство из них и отлично проявлял себя как на подъеме, так и в пикировании. Он был достаточно прост в производстве, и в итоге на вооружение поступило около 8500 таких самолетов. Серьезные проблемы с надежностью на ранних этапах были устранены к концу войны, и в любом случае они были сведены на нет боевыми качествами XIII.

S.XIII пополнил не только французские истребительные эскадрильи, но и авиацию союзных стран. Американский ас Эдди Рикенбекер одержал двадцать своих побед, летая на XIII, причем многие из них – над самыми современными немецкими истребителями того времени, включая Fokker D.VII.

Spad XIII помог союзникам удержать линию фронта во время наступления Людендорфа и контролировал небо над Францией во время контрнаступления. После войны он еще несколько лет оставался на вооружении Франции, США и десятка других стран. Spad XIII в значительной степени установил послевоенный стандарт для самолетов преследования.

Grumman F6F Hellcat

Конечно, не только ВВС летают на истребителях. F6F Hellcat не может сравниться со Spitfire, P-51 или Bf 109 по многим основным летным характеристикам, хотя его способность набирать высоту была первоклассной. Однако что F6F умел делать, так это надежно взлетать с авианосцев, и именно с ним было совершено великое, решающее авианосное наступление ВМС США во Второй мировой войне. Вступив в войну в сентябре 1943 года, он одержал 75 % воздушных побед ВМС США на Тихом океане. Авиатор ВМС США Дэвид Маккэмпбелл сбил девять японских самолетов за один день, летая на Hellcat. F6F был хорошо вооружен и мог выдержать значительно больше боевых повреждений, чем его современники. В целом F6F нанесли почти 5200 ударов при потере 270 самолетов в воздушном бою, включая соотношение 13:1 против Mitsubishi A6M Zero.

Наступление авианосцев ВМС США во второй половине Второй мировой войны является, пожалуй, самым ярким примером использования превосходящих воздушных сил в мировой истории. Hellcat и родственные им пикирующие бомбардировщики Douglas SBD Dauntless и торпедоносцы Grumman TBF Avenger уничтожили боевую мощь Императорского флота Японии (IJN), обезоружили японскую островную империю и подвергли японскую территорию разрушительным воздушным атакам и угрозе вторжения.

В 1943 году Соединенным Штатам требовался истребитель, достаточно надежный, чтобы выдержать кампанию, проводимую вдали от большинства баз, но при этом достаточно быстрый и маневренный, чтобы превзойти лучших представителей Императорского флота Японии. Крепкий и надежный, как кирпич, Hellcat подошел на эту роль. Проще говоря, Honda Accord – по-своему отличный автомобиль; Honda Accord в мире истребителей тоже заслуживает признания.

Мессершмитт Ме-262 "Schwalbe"

Me 262 Schwalbe ("Ласточка" в переводе с немецкого) не успел выиграть войну для Германии и не смог остановить Объединенное наступление бомбардировщиков (ОНБ). Однако если бы немецкое военное командование приняло правильные решения, он мог бы, по крайней мере, добиться второго.

Полномасштабное производство первого в мире реактивного истребителя Me 262 было отложено из-за сопротивления немецкого правительства и Люфтваффе, не хотевших выделять средства на экспериментальный самолет без четкой роли. Ранние попытки превратить его в истребитель-бомбардировщик провалились. Однако, когда необходимость в превосходном перехватчике стала очевидной, Me 262 нашел свое место. "Ласточка" оказалась роковой для американских бомбардировщиков и могла обогнать американские самолеты преследования.

Me 262 нельзя назвать идеальным истребителем: ему не хватало маневренности лучших американских перехватчиков, и как американские, так и британские пилоты разработали тактику победы над "Ласточкой". Хотя на ранних этапах производства возникли проблемы с двигателями, к концу войны производство стало достаточно простым, и самолет можно было массово выпускать на рассредоточенных подземных предприятиях.

Но если бы он появился чуть раньше, Me 262 мог бы свести на нет ОНБ. Объединенное наступление бомбардировщиков в 1943 году было делом нелегким; резко возросшие потери самолетов в 1943 году вполне могли заставить Черчилля и Рузвельта сократить производство четырехмоторных бомбардировщиков в пользу дополнительных тактических самолетов. Лишенные преимущества сопровождения на больших расстояниях, американские бомбардировщики стали бы легкой добычей для немецких истребителей. Более того, Me 262 был бы гораздо эффективнее, если бы не постоянное беспокойство о том, что P-47 и P-51 будут обстреливать аэродромы и следить за его посадками.

Нацистской Германии нужен был переломный момент – самолет, способный сделать цену слишком высокой для союзников, чтобы они могли поддерживать ОНБ. Me 262 появился на сцене слишком поздно, чтобы решить эту проблему, но трудно представить себе самолет, который мог бы приблизиться к ее решению. По иронии судьбы, это могло ускорить победу союзников, поскольку Объединенное наступление бомбардировщиков привело не только к разрушению городов Германии, но и к трате значительных ресурсов союзников. Выиграли все.

Микоян-Гуревич МиГ-21 "Fishbed"

Странный выбор для этого списка? МиГ-21 известен в основном как пушечное мясо для других великих истребителей холодной войны, а также тем, что у него ужасный коэффициент поражения. "Fishbed" (по терминологии НАТО) послужила удобной жертвой во Вьетнаме и во множестве ближневосточных войн, иногда участвуя в них с обеих сторон.

Но… МиГ-21 дешев, быстр, маневренен, не требует особого обслуживания. На нем относительно легко научиться летать, хотя не всегда легко научиться летать хорошо. ВВС продолжали закупать МиГ-21 в течение длительного времени. С учетом варианта Chengdu J-7, в мире насчитывается около 13 тысяч МиГ-21. В каком-то смысле "Fishbed" – это АК-47 (или Т-34, если хотите) в мире истребителей. На МиГ-21 летают пятьдесят стран, и делают это уже пятьдесят пять лет. Он продолжает летать в составе двадцати шести различных ВВС, включая ВВС Индии, ВВС Народно-освободительной армии Китая, ВВС Вьетнама и ВВС Румынии. Удивит ли кого-нибудь, если в 2034 году МиГ-21 и его варианты все еще будут летать? МиГ-21 заслужил похвалу американских летчиков во время учений "Красный флаг", которые отмечали его скорость и маневренность, и сыграл важную роль (благодаря вкладу северовьетнамских асов, таких как Нгуэн Вэн Ц) в пересмотре требований к превосходству в воздухе в Соединенных Штатах. При хорошем пилотировании он остается опасным противником.

Большая часть жизни состоит в том, чтобы просто появиться на свет, и с 1960 года ни один истребитель не появлялся так часто и в таком количестве мест, как МиГ-21. Для стран, нуждающихся в дешевом варианте контроля над своим воздушным пространством, МиГ-21 долгое время решал проблемы и, вероятно, продолжит выполнять эту роль.

McDonnell Douglas F-15 Eagle

Что сказать о F-15 Eagle? Когда он поступил на вооружение в 1976 году, его сразу же признали лучшим истребителем в мире. Сегодня он, пожалуй, по-прежнему остается лучшим истребителем с учетом стоимости, хотя Су-27 и F-22 в чем-то его превзошли.

Какой еще истребитель в истории США можно с уверенностью назвать национальным символом Соединенных Штатов?

Об авторе

Роберт Фарли преподает курсы по безопасности и дипломатии в Школе Паттерсона с 2005 года. Он получил степень бакалавра в Орегонском университете в 1997 году и степень доктора в Университете Вашингтона в 2004 году. Доктор Фарли – автор книг "Grounded: The Case for Abolishing the United States Air Force" (University Press of Kentucky, 2014), "Battleship Book" (Wildside, 2016) и "Patents for Power: Intellectual Property Law and the Diffusion of Military Technology" (University of Chicago, 2020). Он активно сотрудничает с рядом журналов и изданий, включая National Interest, Diplomat: APAC, World Politics Review и American Prospect. Доктор Фарли также является основателем и старшим редактором журнала Lawyers, Guns and Money.