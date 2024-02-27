В РФ сообщили о создании аналога HIMARS и уничтожении Patriot под Харьковом, — СМИ (фото)

Российская ракета управляется по ГЛОНАССу, а ее дальность применения составляет 120 км. Боевая часть аналога — до 200 кг, почти втрое выше, чем у американской установки.

В РФ разработали свои аналоги американского РСЗО HIMARS и уже могут применять их в Украине. Об этом рассказал корреспондент "Россия-1" Александр Рогаткин в Telegram-канале.

Сообщается, что ракета управляется по спутниковой системе ГЛОНАСС, а дальность составляет 120 км. Боевая часть — до 200 кг, почти втрое выше, чем у HIMARS. Боевая часть может быть и фугасной, и кассетной.

"Высокоточную ракету для РСЗО "Торнадо-С" от обычной для "Смерча" отличает наличие рулей управления на носовом обтекателе. Конструкторы заявляют, что "Торнадо-С" стрелять может на 120 километров", — говорится в публикации.

Ракета российского HIMARS

Журналист не берется оценивать, насколько широко и эффективно использовались "Торнадо С" с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако сейчас компания-производитель — тульское НПО "Сплав" — в разы увеличила выпуск управляемых ракет.

Предполагаемый удар по ЗРК Patriot под Харьковом

Предполагаемый удар по ЗРК Patriot под Харьковом

Также сообщается, что в феврале 2024 года управляемые реактивные снаряды нанесли удары по пусковой установке ЗРК Patriot в лесу у села Петровское Харьковской области.

"Также с помощью "Торнадо-С" был уничтожен комплекс С-300 и радар наведения <…> В Украине управляемые по спутнику ракеты применяются с осени 2022 года. Например, ими было разнесено в клочья несколько составов с боеприпасами на Харьковской железнодорожной станции", — рассказал пропагандист.

Модификация ракеты Торнадо-С

Есть и модификация ракеты для "Торнадо-С", несущей беспилотник. Эту ракету запускают первой, как пристрелочную, затем от нее отделяется БПЛА разведчик, который ищет цели и корректирует огонь. Дрон может быть один или целый рой.

Модификация ракеты Торнадо-С

По словам Александра Смирнова, экс-генерального директора АО "НПО "Сплав" им А.И. Ганичева", все то, что компания прежде делала в инициативном порядке, сейчас востребовано.

Напомним, что в РФ разработали комплексную ИИ-систему против дронов. Она сочетает в себе предыдущие разработки — комплексы "Штиль", "Шторм" и "Парс".

Также сообщалось, что в ВСУ предупредили об обстрелах ракетами "Оникс".