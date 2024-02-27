Нужна стратегия Байдена: Конгресс США стал одной из главных трудностей для Украины, — WSJ

По словам журналистов, альтернативный законопроект предусматривает выделение около 47 миллиардов долларов на нужды Украины, что меньше 60 миллиардов долларов в проекте, принятом Сенатом этого месяца.

Одну из главных трудностей для Украины в войне с РФ может создать Палата представителей Конгресса США, если откажется от выделения средств Киеву. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Группа законодателей из двух партий США вновь предприняла усилия по созданию компромиссного законопроекта о предоставлении военной помощи Украине. Спикер Палаты представителей, Майк Джонсон, стоит перед выбором, не только тестируя свое лидерство, но и свои убеждения.

В издании сообщают, что предложенный законопроект предполагает выделение около 47 миллиардов долларов на потребности Украины, что является меньшей суммой по сравнению с 60 миллиардами долларов, утвержденными Сенатом в этом месяце. Авторы нового законопроекта исключили из него 7,8 миллиардов долларов, которые были выделены из государственного бюджета на помощь Киеву и критики представляли как выплаты зарплат чиновникам. Большую часть этих расходов, в любом случае, планируется взять на себя Европа.

"Странность состоит в том, что законопроект, судя по всему, не увеличивает президентские полномочия по сокращению вооружений, позволяющих быстро передавать Украине оружие из арсеналов США. Это помешало бы попыткам США вооружить Украину с той срочностью, которая нужна в связи с успехами России", — отмечает издание.

В рамках предложенного законопроекта также предусмотрено исключение возможности предоставления Украине, Израилю и тихоокеанским партнерам миллиардных кредитов и грантов на закупку американского военного оборудования. Многие рассматривают это как ошибку и упущение.

Также журналисты отмечают, что еще одно важное требование, которое необходимо подчеркнуть, — это настойчивая просьба Сената к администрации Байдена разработать стратегию по отношению к Украине. В течение последних двух лет республиканцы в Палате представителей высказывали обеспокоенность отсутствием четкого плана у команды Байдена. Сейчас наступил момент, когда можно добиться реальных изменений в этой ситуации.

Рано или поздно спикеру Джонсону придется принять во внимание реальность и вынести на обсуждение данный законопроект. В случае его игнорирования республиканцы могут объединиться с демократами и подписать петицию об отстранении, что позволит 218 членам парламента обойти спикера и вынести законопроект на обсуждение. Это действие заставит Майка Джонсона выглядеть слабым и, вероятно, негативно скажется на его политической позиции, особенно в контексте его изоляционистского крыла.

Голосование по Украине становится одним из наиболее важных событий для интересов США и обороны Европы с момента принятия решения о размещении ядерных ракет средней дальности в 1980-х годах. Джонсон и другие лидеры Палаты представителей несут ответственность за предоставление членам Конгресса возможности голосовать по своему убеждению, а не сталкиваться с процедурными препятствиями.

Напомним, 16 февраля стало известно, что Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи Украине. Она вернется в Конгресс только 28 февраля. В Белом доме заявили, что такое решение подрывает национальную безопасность.

Ранее в СМИ сообщили, что армия США оплачивает счета на сотни миллионов долларов, чтобы поддержать Украину. Если Конгресс не примет законопроект о финансировании помощи, то американским военным придется извлекать средства из других важных проектов.

Ранее издание The New York Time сообщило, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.