Участвовал в тайных операциях: Путин угрожает российским спецназом в Украине, — Reuters
Россия отмечает День спецназа с 2015 года, когда Путин объявил 27 февраля праздником в первую годовщину захвата российскими войсками правительственных зданий в украинском Крыму, за которым последовала аннексия полуострова РФ.
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Сил специальных операций РФ 27 февраля заявил, что обещает повысить боеспособность российского спецназа. Об этом сообщает Reuters.
"Мы продолжим укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность и ударный потенциал, вооружать их оружием и техникой нового поколения", — заявил он и заметил, что это один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота.
"Подчеркну, что Силы специальных операций России — это силы постоянной боевой готовности стратегического уровня, предназначенные для решения конкретных задач и входящие в состав Вооруженных сил России", — констатировал Путин.
При этом он заметил, что именно спецназ участвовал в тайных операциях России в Сирии в последнее десятилетие, а с 2022 года — во вторжении Москвы в Украину.
"Особые слова благодарности воинам, принимавшим участие в специальной военной операции", — сказал Путин.
И добавил, что российский спецназ оказывается на самых опасных участках — на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках, где "выполняет поставленные задачи, действует смело, грамотно и решительно".
Напомним, что Россия отмечает День Сил специальных операций с 2015 года, когда Путин объявил 27 февраля праздником в первую годовщину захвата российскими войсками правительственных зданий в украинском Крыму, за которым последовала аннексия полуострова РФ.
Напомним, что, по словам аналитиков из DeepState, российские войска захватили Степовое и Северное, а также продвинулись к другим территориям в Донецкой области.
Также сообщалось, что российские войска прибегли к непривычной тактике — и накануне вечером атаковали Украину дронами.