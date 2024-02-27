"Наступают и днем, и ночью": ВС РФ пытаются закрепиться под Авдеевкой, — Жорин (карта)

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, что Россия бросила на Авдеевское направление "огромное количество пехоты". По его словам, вблизи Красногоровки продолжаются "очень активные бои".

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Авдеевском направлении в Донецкой области. Деталями 27 февраля в соцсетях поделился майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Максим Жорин.

"Ситуация под Авдеевкой очень сложная. Активные наступательные действия враг продолжает осуществлять — и днем, и ночью", — сообщил он.

Военнослужащий рассказал, что основное направление, где сейчас давит враг, это линия населенных пунктов Бердичи-Орловка. Также "очень активные бои" идут в районе Красногоровки.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты", — отметил Жорин.

Офицер заверил, что 3 ОШБр и другие подразделения украинских сил "не только сидят в обороне", но и контратакуют ВС РФ.

Фото: Скриншот

Напомним, 27 февраля в армии обнародовали кадры уничтожения российской гаубицы на поле боя. В результате двух прицельных попаданий вражеская пушка-гаубица Д-20 превратилась в металлолом.

Также 27 февраля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил о ликвидации еще одной "птички" российских оккупантов. Защитники "приземлили" истребитель-бомбардировщик Су-34. Военачальник подчеркнул, что вражеским летчикам стоит ввести новую традицию — "перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными".