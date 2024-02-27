Уроки санкций: российская экономика смогла избежать полной изоляции, — Financial Times

По словам журналистов, опыт введения санкций против Кремля стал возможностью для Запада, чтобы отточить ограничения как инструмент внешней политики.

Основной вывод после введения санкций против Кремля заключается в том, что достижение полной изоляции большой, сложной и глобально интегрированной экономики РФ требует значительных ресурсов и времени. Западным странам потребовалось почти год, чтобы сократить закупки российской нефти и газа, при этом многие корпорации продолжают активно вести торговлю с Россией. Об этом сообщает издание Financial Times.

Журналисты сообщают, что через два года после введения санкций российская экономика некоторым образом устоялась. Тем не менее, даже если влияние санкций оказалось не таким катастрофическим, как ожидалось, Россия понесла значительные потери в экспортных доходах, оцениваемые примерно в 170 миллиардов долларов, и продемонстрировала значительно меньший рост по сравнению с другими странами-экспортерами сырья, что в свою очередь бросает тень на ее среднесрочные перспективы.

Урок, извлеченный из этого опыта, заключается в том, что как Россия, так и Китай, а также другие страны, вероятно, не будут застигнуты врасплох новыми раундами санкций после тех, что были введены в 2014 году. За последние десять лет Россия снизила свою внешнюю уязвимость, внедрив макроэкономические корректировки, сходные с жесткими программами МВФ. Обе страны — и Россия, и Китай — развернули собственные внутренние платежные системы и активизировали усилия по цифровизации.

Поэтому, когда российские банки были изолированы от международной платежной системы SWIFT, это практически не отразилось на них. Прекращение обслуживания карт Visa и Mastercard затронуло лишь тех россиян, которые находились за пределами страны, в то время как отечественные банки продолжали обслуживать эти карты.

Важным уроком также является необходимость установления санкций достаточно сильных, чтобы оказать влияние на нарушителей. Предполагаемой реакцией для компаний, стремящихся зайти на прибыльные рынки, является уклонение от санкций. Однако введение более строгих ограничений в сочетании с повышенной вероятностью их обнаружения может существенно изменить расчеты этих компаний по вопросу "риска и вознаграждения".

Третий важный урок заключается в том, что получить широкую международную поддержку становится непросто, особенно когда страна-мишень обладает значительным экономическим весом. США, ЕС и их союзники сталкиваются с трудностями в попытках убедить страны, для которых действия Москвы на Украине не являются наиважнейшей политической проблемой, а экономические отношения с Россией приносят существенную выгоду.

"Опыт с Россией — это бесценная возможность отточить санкции как инструмент внешней политики", — пишет издание.

Напоминаем, что ЕС принял 13-й пакет санкций против РФ, применив ограничения в отношении военного сектора. ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для производства и разработки беспилотников.