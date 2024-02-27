Противодействие морским беспилотникам: РФ отработала сценарий войны в Балтийском море

На учениях использовались ракетные корабли "Одинцово", "Серпухов" и ракетный катер "Моршанск". Выполнялись электронные ракетные пуски комплексами "Калибр" и "Москит".

Российские экипажи на кораблях — носителях ракет "Калибр" и "Москит" — уничтожали условного противника во время недавних учений в Балтийском море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию пресс-службы Балтийского флота РФ.

В учениях задействовали ракетные корабли "Одинцово", "Серпухов" и ракетный катер "Моршанск". Они выполнили электронные ракетные пуски комплексами "Калибр" и "Москит". Использовались цели, имитирующие боевые корабли противника и береговые объекты, которые находились на существенном расстоянии от боевых суден, отмечается в сообщении.

Ко всему прочему, отрабатывали защиту от безэкипажных катеров — по ним стреляли из артиллерийских орудий.

Усиление НАТО

Накануне, 26 февраля, в парламенте Венгрии одобрили заявку на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Прежде это сделал парламент Турции. Руководство страны все же длительное время откладывало голосование по вопросу вступления Швеции.

Швеция в течение двухсот лет не состояла в военных альянсах, но весной 2022 года Стокгольм пересмотрел свою политику нейтралитета. Заявку на вступление в Альянс подали вместе с соседней Финляндией. Ожидалось, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО произойдет одновременно, однако у Швеции возникли сложности с Турцией и Венгрией.

Напомним, что перед полномасштабной войной с НАТО Москва стремится захватить 5 областей Украины. Указом главы Кремля Владимира Путина все территории Херсонской и Запорожской областей включили в Южный военный округ.

Также сообщалось, что страны Балтии не спасет линия обороны. Аналитики рассказали, как будет действовать РФ, если захочет атаковать.