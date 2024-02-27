Передали "привет" оккупантам: в Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина (фото)

По данным подполья, россияне заявили, что взрыв произошел в результате атаки БПЛА, чтобы скрыть факт присутствия партизан.

Во вторник, 27 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области произошли взрывы возле офиса оккупационной партии "Единая Россия" и неподалеку от так называемого "избирательного участка". Об этом сообщает Telegram-канал "Спротив".

По данным источника, партизаны передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе.

"В настоящее время враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ТОТ. Поэтому россияне, чтобы не сеять панику, заявляют о мифических БПЛА, якобы ударивших по объектам, хочет это не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина

Напомним, что в процессе разведывательных действий на территории Крыма партизаны обнаружили военный объект Вооруженных сил Российской Федерации — дивизион противовоздушной обороны. Он расположился в Сакском районе и содержит комплекс С-400 и радиолокационную станцию.

Украинские партизаны буквально на днях показали, как загружаются военные корабли РФ. Активисты партизанского движения "Мариуполь сопротивление" сумели пробраться в Новороссийск и заснять процесс наполнения кораблей военным грузом.