Загорелся двигатель: бомбардировщик ВВС США B-52H совершил аварийную посадку (фото)

По предварительной информации, во время посадки загорелся привод постоянных оборотов, управляющий генератором. В результате чего сгорел один из двигателей самолета и часть крыла.

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил аварийную посадку на авиабазе Минот в Северной Дакоте после возгорания одного из двигателя. Пожар удалось потушить на земле, никто из членов экипажа на борту в результате происшествия не пострадал. Об этом 26 февраля сообщили обозреватели The War Zone.

Командир 5-го бомбардировочного крыла американских ВВС полковник Дэниел Хоудли поблагодарил за оперативную работу спасателей, благодаря которым все члены экипажа благополучно вернулись домой живыми.

Известно, как произошел пожар на B-52. При посадке загорелся привод постоянной скорости, управляющий генератором (CSD), в результате чего сгорел двигатель и часть крыла. Обозреватели отметили, что пока это неподтвержденная информация.

Возгорание двигателя B-52 удалось ликвидировать

Также обозреватели предположили, что хотя причина недавней аварии в настоящее время не объявлена, но любопытно, что ВВС стремятся заменить двигатели TF33 на новые Rolls-Royce F130, причем на всем своем парке из 76 самолетов B-52H.

Согласно стандартному протоколу, в настоящее время проводится расследование обстоятельств, связанных с возгоранием двигателя и последующей аварийной посадкой. Руководство базы намерено выяснить первопричину инцидента, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В публикации также сказано, что данный инцидент не является единичным. В 2017 году двигатель TF33 буквально отвалился, когда тот пролетал в 25 милях от базы. К счастью, двигатель, летевший с высоты несколько сот метров, рухнул в малонаселенном районе. Тогда в результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что американские ВВС рискуют сорвать план по модернизации стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress на 48,6 млрд долларов. Проблема заключается в том, что военные не могут не отследить, какие запчасти доступны для старых бомбардировщиков и где их продолжают производить.