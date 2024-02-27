Половина жалоб на работников ТЦК не подтверждается, — представитель омбудсмена

Офис уполномоченного по правам человека рассматривает все жалобы относительно действий работников ТЦК, которые получает по почте и на "горячую" линию.

Половина жалоб, которые получает Офис омбудсмена на действия работников ТЦК и СП не подтверждаются. Об этом в комментарии "Эспрессо" заявил представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононеко.

По его словам, Офис уполномоченного по правам человека рассматривает все жалобы относительно действий работников ТЦК, которые они получают.

"Мы реагируем на эти факты, это в большей степени касается поведения ТЦК. Я не могу сказать точное количество, но мы видим, что такие случаи есть, мы точно на них реагируем и разбираемся. Но должны тоже сказать, что не все эти факты подтверждаются", — сказал Кононенко.

Он добавил, что некоторые видео с участием работников ТЦК и СП носят провокационный характер и иногда вообще не относятся ни к работникам ТЦК, ни к лицам, которые подлежат мобилизации.

"Я сказал бы, 50 на 50. Есть разные случаи, и в том или ином случае людям становится об этом известно", — резюмировал Кононенко.

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