"Будем воевать": в Нацполиции прокомментировали изменения в закон о мобилизации

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский напомнил, что правоохранители с первых дней полномасштабной войны стали к оружию и сейчас также готовы "выполнять свой конституционный долг".

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Согласно новому законопроекту о мобилизации, правительство планирует максимально привлечь полицейских к военной службе. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в блицинтервью "Телеграфу" рассказал о готовности правоохранителей служить на передовой.

Как уточняет Выговский, полиция с первых дней полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины выполняла различные функции, в том числе и стали к оружию.

Он напомнил, что в Верховной Раде еще в 2023-м приняли поправки в Закон "О Национальной полиции", что позволило привлекать полицейских к защите государства путем ведения боевых действий.

В качестве примера глава Нацполиции привел штурмовую бригаду "Ярость", которая объединила правоохранителей из разных областей для выполнения боевых миссий. Выговский подчеркнул, что они готовы "выполнять свой конституционный долг".

"Мы понимаем, что если ситуация на фронте будет усложняться, воевать придется всем — потому что это конституционная обязанность каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны", — отметил он.

В то же время, по словам Выговского, правоохранители имеют и ряд других задач, например, работа на деоккупированных территориях, ликвидация обстрелов и фиксация военных преступлений противника. Он заверил, что сейчас полиция способна сохранять безопасность граждан.

"Впрочем, если встанет вопрос максимального количества полицейских пойти воевать — пойдем и будем воевать", — подчеркнул глава Нацполиции.

Напомним, 4 февраля бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал видео, на котором сотрудники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в объединенную штурмовую бригаду "Ярость".