Скандал в Днепре: Нацполиция расформирует полк, а спецназовцев переведут в "Лють" (видео)

Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич заявил, что те правоохранители, которые откажутся от вступления в штурмовую бригаду, будут "уволены с вручением повесток".

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Полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, в котором спецназовцы ранее отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють", будет расформирован. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Кроме того, по словам Фацевича, в Нацполиции приняли решение перевести всех спецназовцев полка в штурмовую бригаду "Ярость" в порядке ст. 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины".

"Могу сказать, что оценка дана по ситуации в Днепре. Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения ГУНП Днепропетровской области. То есть полка такого не будет существовать. Все сотрудники полка спецназначения будут переведены, без исключения, в бригаду "Лють", — заверил он.

Также, заместитель председателя Национальной полиции отметил, что те правоохранители, которые откажутся от вступления в "Люти" будут "уволены с вручением повесток".

Кроме того, в Telegram Нацполиции напомнили о том, что в 2023 году были приняты изменения в закон "О Национальной полиции", согласно которым полицейские особого назначения могут участвовать в обороне Украины путем непосредственного ведения боевых действий.

По информации в заметке, несмотря на то, что правоохранители с начала полномасштабной войны против Российской Федерации получили ряд дополнительных функций, именно спецназовцы стали "прочной основой в борьбе с врагом".

"Полицейские особого назначения из разных регионов, как и полицейские других подразделений, в составе бригады "Лють", а также сводных отрядов ежедневно защищают Украину и остаются верными присяге на верность украинскому народу", — говорится в сообщении.

Полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду

Напомним, 4 февраля бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал видео, на котором сотрудники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в объединенную штурмовую бригаду "Ярость".

Полицейские выразили готовность воевать, однако исключительно в составе своего подразделения. На видео также слышно, как некоторые из полицейских вспоминает, что раньше был в "Беркуте".

Реакция Нацполиции

5 февраля заместитель главы Нацполиции и куратор бригады "Лють" Александр Фацевич прокомментировал соответствующее видео и отметил, что спустя почти два года полномасштабной войны логичным решением будет не рассредоточивать полицейских с боевым опытом для защиты страны, а централизованно направлять их в состав бригады "Лють".

"Что касается видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, — руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения", — подытожил Фацевич.

Напомним, 7 февраля заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал скандал на Днепропетровщине, где полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють" и предложил расформировать соответствующий полк.