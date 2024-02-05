"Уже не раз доказывали": в Нацполиции отреагировали на отказ полицейских вступать в ряды штурмовиков

По словам куратора объединенной штурмовой бригады "Лють" Александра Фацевича, для тех полицейских, кто не хочет идти на фронт есть немало других задач.

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Заместитель главы Нацполиции и куратор бригады "Лють" Александр Фацевич прокомментировал видео, на котором полицейские из полка особого назначения в Днепре отказываются вступать в ряды штурмовиков. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 5 февраля.

Фацевич отметил, что сотрудники полиции с первого дня полномасштабной войны встали на защиту Украины. Правоохранители противостояли вражеским ДРГ, занимались эвакуацией и спасением людей, а также принимали участие в непосредственном вооруженном сопротивлении оккупантам. Он также упомянул о том, что с 2014 года сводные отряды полицейских несли службу в зоне АТО и ООС.

"И мы гордимся результатами наших бойцов на передовой: полицейские уже неоднократно доказывали свои боевые умения", — сказал Фацевич.

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Замглавы Нацполиции подчеркнул, что на данный момент кроме постоянного набора в штурмовую бригаду, происходит реорганизация структурных подразделений ведомства, чтобы сформировать наиболее эффективную систему в составе Сил безопасности и обороны Украины.

"Кто хочет воевать — идет на фронт. Для остальных есть также немало полицейских задач", — отметил он.

По словам Фацевича, спустя почти два года полномасштабной войны логичным решением будет не рассредоточивать полицейских с боевым опытом для защиты страны, а централизовано направлять их в состав бригады "Лють".

"Что касается видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, — руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения", — заключил Фацевич.

Полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду: что известно

Напомним, 4 февраля бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал видео, на котором сотрудники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в объединенную штурмовую бригаду "Лють".

Полицейские выразили готовность воевать, однако исключительно в составе своего подразделения. На видео также слышно, как некоторые из полицейских вспоминает, что раньше был в "Беркуте".

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Ранее, 22 января, глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что правоохранители готовы к мобилизации, однако в таком случае у полицейских может возникнуть проблема с комплектацией, что может сказаться на криминогенной ситуации.