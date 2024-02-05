"Уже не раз доводили": у Нацполіції відреагували на відмову поліцейських вступати до лав штурмовиків

За словами куратора об'єднаної штурмової бригади "Лють" Олександра Фацевича, для тих поліцейських, хто не хоче йти на фронт, є чимало інших завдань.

Related video

Заступник глави Нацполіції та куратор бригади "Лють" Олександр Фацевич прокоментував відео, на якому поліцейські з полку особливого призначення в Дніпрі відмовляються вступати до лав штурмовиків. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України 5 лютого.

Фацевич зазначив, що співробітники поліції з першого дня повномасштабної війни стали на захист України. Правоохоронці протистояли ворожим ДРГ, займалися евакуацією та порятунком людей, а також брали участь у безпосередньому збройному опорі окупантам. Він також згадав про те, що з 2014 року зведені загони поліцейських несли службу в зоні АТО та ООС.

"І ми пишаємося результатами наших бійців на передовій: поліцейські вже неодноразово доводили свої бойові вміння", — сказав Фацевич.

Важливо

Кого начальник пошле. Чому тотальна мобілізація держслужбовців і силовиків породить корупцію у відомствах

Заступник голови Нацполіції наголосив, що наразі, окрім постійного набору до штурмової бригади, відбувається реорганізація структурних підрозділів відомства, щоб сформувати найефективнішу систему у складі Сил безпеки і оборони України.

"Хто хоче воювати — йде на фронт. Для решти є також чимало поліцейських завдань", — зазначив він.

За словами Фацевича, через майже два роки повномасштабної війни логічним рішенням буде не розосереджувати поліцейських із бойовим досвідом для захисту країни, а централізовано направляти їх до складу бригади "Лють".

"Що стосується відео, яке поширюється в соціальних мережах про полк особливого призначення в Дніпрі, — керівництвом Національної поліції будуть з'ясовані всі обставини та прийняті відповідні рішення", — підсумував Фацевич.

Поліцейські відмовилися вступати до штурмової бригади: що відомо

Нагадаємо, 4 лютого колишній народний депутат Ігор Мосійчук опублікував відео, на якому співробітники спецпідрозділів Нацполіції відмовляються переходити до об'єднаної штурмової бригади "Лють".

Поліцейські висловили готовність воювати, проте виключно у складі свого підрозділу. На відео також чути, як дехто з поліцейських згадує, що раніше був у "Беркуті".

Співробітники спецпідрозділів Нацполіції в Дніпрі згодні воювати тільки у складі свого підрозділу

Раніше, 22 січня, голова Нацполіції України Іван Виговський заявив, що правоохоронці готові до мобілізації, однак у такому разі в поліцейських може виникнути проблема з комплектацією, що може позначитися на криміногенній ситуації.