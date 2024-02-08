Скандал в Дніпрі: Нацполіція розформує полк, а спецпризначенців переведуть у "Лють" (відео)

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич заявив, що ті правоохоронці, котрі відмовляться від вступу до штурмової бригади, будуть "звільненні із врученням повісток".

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Полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, в якому спецпризначенці раніше відмовились вступати у штурмову бригаду "Лють", буде розформований. Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Окрім того, за словами Фацевича, у Нацполіції прийняли рішення перевести усіх спецпризначенців полку до штурмової бригади "Лють" в порядку ст. 65 Закону України "Про Національну поліцію України".

"Можу сказати, що оцінка надана щодо ситуації в Дніпрі. Прийняте рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП Дніпропетровської області. Тобто полка такого не буде існувати. Всі співробітники полку спецпризначення будуть переведені, без виключення, у бригаду "Лють", — запевнив він.

Також, заступник голови Національної поліції зазначив, що ті правоохоронці, котрі відмовляться від вступу до "Люті" будуть "звільненні із врученням повісток".

Окрім того, у Telegram Нацполіції нагадали про те, що у 2023 році були прийняті зміни до закону "Про Національну поліцію", відповідно до яких поліцейські особливого призначення можуть брати участь в обороні України шляхом безпосереднього ведення бойових дій.

За інформацією у дописі, незважаючи на те, що правоохоронці від початку повномасштабної війни проти Російської Федерації отримали низку додаткових функцій, саме спецпризначенці стали "міцною основою у боротьбі з ворогом".

"Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади "Лють", а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними присязі на вірність українському народу", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські відмовилися вступати до штурмової бригади

Нагадаємо, 4 лютого колишній народний депутат Ігор Мосійчук опублікував відео, на якому співробітники спецпідрозділів Нацполіції відмовляються переходити до об'єднаної штурмової бригади "Лють".

Поліцейські висловили готовність воювати, проте виключно у складі свого підрозділу. На відео також чути, як дехто з поліцейських згадує, що раніше був у "Беркуті".

Реакція Нацполіції

5 лютого заступник глави Нацполіції та куратор бригади "Лють" Олександр Фацевич прокоментував відповідне відео та наголосив, що через майже два роки повномасштабної війни логічним рішенням буде не розосереджувати поліцейських із бойовим досвідом для захисту країни, а централізовано направляти їх до складу бригади "Лють".

"Що стосується відео, яке поширюється в соціальних мережах про полк особливого призначення в Дніпрі, — керівництвом Національної поліції будуть з'ясовані всі обставини та прийняті відповідні рішення", — підсумував Фацевич.

Нагадаємо, 7 лютого заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін прокоментував скандал на Дніпропетровщині, де поліцейські відмовилися вступати до штурмової бригади "Лють" та запропонував розформувати відповідний полк.