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"Бунт" полиции на Днепропетровщине: в 3-й ОШБр предложили расформировать полк

Жорин, полиция, Ярость, ВСУ, мобилизация
Фото: Скриншот | Жорин прокомментировал "бунт" полиции на Днепропетровщине

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что видит единственное решение ситуации — "ликвидировать" соответствующий полк, а самих работников полиции "разбросать по разным подразделениям Вооруженных сил".

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Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин прокомментировал скандал на Днепропетровщине, где полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость" и предложил расформировать соответствующий полк. Об этом он заявил в своем Telegram.

"Наверное, все видели видео, где ах**вшые быки обвиняли Майдан и отказывались идти в подразделение МВД "Ярость". Ситуация пока никак не разрешилась — они продолжают всячески выкручиваться, лишь бы только не попасть на войну", — отметил Жорин.

По мнению заместителя командира 3-й ОШБр, подразделение днепропетровских полицейских стоит расформировать.

"С одной стороны есть "Ярость" — бригада, созданная из нормальных полицейских. Для них тоже штурмовать посадки "непрофильное" дело, которое трудно дается, однако свой долг по защите страны они выполняют. С другой стороны — полк нелюстрированной беркутни из Днепра, который воевать не хочет вообще", — говорится в сообщении.

Жорин подчеркнул, что видит единственное решение ситуации — "ликвидировать" соответствующий полк, а самих работников полиции "разбросать по разным подразделениям Вооруженных сил".

"Там они уже не смогут вести себя так нагло. И принесут хоть какую-то пользу государству", — уверяет военный.

Жорин прокомментировал "бунт" полиции на Днепропетровщине Fullscreen
Жорин прокомментировал "бунт" полиции на Днепропетровщине
Жорин прокомментировал "бунт" полиции на Днепропетровщине Fullscreen
Жорин прокомментировал "бунт" полиции на Днепропетровщине

Полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду: что известно

Напомним, 4 февраля бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал видео, на котором сотрудники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в объединенную штурмовую бригаду "Ярость".

Полицейские выразили готовность воевать, однако исключительно в составе своего подразделения. На видео также слышно, как некоторые из полицейских вспоминает, что раньше был в "Беркуте".

Реакция Нацполиции

5 февраля Заместитель главы Нацполиции и куратор бригады "Ярость" Александр Фацевич прокомментировал соответствующее видео и отметил, что спустя почти два года полномасштабной войны логичным решением будет не рассредоточивать полицейских с боевым опытом для защиты страны, а централизованно направлять их в состав бригады "Ярость".

"Что касается видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, — руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения", — подытожил Фацевич.

Ранее, 22 января, глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что правоохранители готовы к мобилизации, однако в таком случае у полицейских может возникнуть проблема с комплектацией, что может сказаться на криминогенной ситуации.