"Бунт" полиции на Днепропетровщине: в 3-й ОШБр предложили расформировать полк

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что видит единственное решение ситуации — "ликвидировать" соответствующий полк, а самих работников полиции "разбросать по разным подразделениям Вооруженных сил".

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Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин прокомментировал скандал на Днепропетровщине, где полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду "Ярость" и предложил расформировать соответствующий полк. Об этом он заявил в своем Telegram.

"Наверное, все видели видео, где ах**вшые быки обвиняли Майдан и отказывались идти в подразделение МВД "Ярость". Ситуация пока никак не разрешилась — они продолжают всячески выкручиваться, лишь бы только не попасть на войну", — отметил Жорин.

По мнению заместителя командира 3-й ОШБр, подразделение днепропетровских полицейских стоит расформировать.

"С одной стороны есть "Ярость" — бригада, созданная из нормальных полицейских. Для них тоже штурмовать посадки "непрофильное" дело, которое трудно дается, однако свой долг по защите страны они выполняют. С другой стороны — полк нелюстрированной беркутни из Днепра, который воевать не хочет вообще", — говорится в сообщении.

Жорин подчеркнул, что видит единственное решение ситуации — "ликвидировать" соответствующий полк, а самих работников полиции "разбросать по разным подразделениям Вооруженных сил".

"Там они уже не смогут вести себя так нагло. И принесут хоть какую-то пользу государству", — уверяет военный.

Жорин прокомментировал "бунт" полиции на Днепропетровщине Жорин прокомментировал "бунт" полиции на Днепропетровщине

Полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду: что известно

Напомним, 4 февраля бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал видео, на котором сотрудники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в объединенную штурмовую бригаду "Ярость".

Полицейские выразили готовность воевать, однако исключительно в составе своего подразделения. На видео также слышно, как некоторые из полицейских вспоминает, что раньше был в "Беркуте".

Реакция Нацполиции

5 февраля Заместитель главы Нацполиции и куратор бригады "Ярость" Александр Фацевич прокомментировал соответствующее видео и отметил, что спустя почти два года полномасштабной войны логичным решением будет не рассредоточивать полицейских с боевым опытом для защиты страны, а централизованно направлять их в состав бригады "Ярость".

"Что касается видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, — руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения", — подытожил Фацевич.

Ранее, 22 января, глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что правоохранители готовы к мобилизации, однако в таком случае у полицейских может возникнуть проблема с комплектацией, что может сказаться на криминогенной ситуации.