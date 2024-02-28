Авдеевка "подарила" ВС РФ тактические возможности: оккупанты активно наступают, — ISW (карта)

Аналитики предупредили, что российские войска возобновили "высокие темпы" наступления. По их прогнозу, враг "в ближайшие недели" продвинется от Авдеевки и захватит новые населенные пункты.

ВС РФ пытаются использовать тактические возможности, полученные захватом Авдеевки, чтобы продвинуться в Донецкой области дальше. Шансы оккупантов на успех оценили в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 февраля.

Аналитики сообщили, что российские войска возобновили "относительно высокие темпы наступлений" к западу и северо-западу от Авдеевки. Их удары сосредоточены в направлении Бердычей, Орловки и Тоненького. Украина заняла там оборонительные позиции для прикрытия отхода войск из Авдеевки.

Украинские военные обозреватели назвали укрепления Сил обороны на западе от Авдеевки "разочаровывающими" и "проблематичными". В то же время российские провоенные блогеры заявляли, что защитникам трудно удерживать оборону к западу от Авдеевки. Они прогнозировали, что впоследствии украинские силы сосредоточатся на линии обороны дальше на запад, которую начали строить в ноябре 2023 года.

"Вероятно, российские войска продолжают попытки наступления, чтобы лишить украинские силы передышки, которая бы позволила Украине создать более целостную и труднопроницаемую линию обороны в непосредственной близости от Авдеевки. Захват Авдеевки позволил российским войскам нажать на позиции, которые украинские войска занимали, в течение более короткого периода, чем украинские позиции в Авдеевке или дальше на запад, и российские силы, вероятно, сохраняют высокий оперативный темп, чтобы попытаться использовать эту тактическую возможность", — отметили в ISW.

Аналитики предположили, что ВС РФ могут захватить населенные пункты к западу и северо-западу от Авдеевки "в ближайшие недели". Однако ожидается, что водоем между Бердычами-Семеновкой-Орловкой дальше на запад "замедлит и без того относительно медленное движение".

В отчете подчеркнули, что этот сложный рельеф должен ограничить тактические достижения России и позволить Украине подготовить оборонительные позиции. Это, вероятно, приведет к финальной кульминации наступления оккупантов на Авдеевском направлении.

"По крайней мере до тех пор, пока россияне не усилят свои атакующие элементы", — добавили в ISW.

Карта боевых действий в Донецкой области Фото: ISW

Напомним, 27 февраля командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские силы "стабилизировали" линию обороны под Авдеевкой. Он сообщил, что ВС РФ удерживают на подступах к Бердычам, Орловке и Тоненькому.

Также 27 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий проинформировал, что Силы обороны вышли из двух населенных пунктов на Авдеевском направлении. Речь идет о селах Северное и Степное.