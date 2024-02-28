В Беларусь прибыла большая колонна военной техники РФ, — "Атэш" (фото)

В общем партизаны насчитали почти 60 единиц российской техники на железной дороге в Минске, из которых основная часть — это БМП-2, а также 4 МТ-ЛБ.

Украинские партизаны зафиксировали прибытие российской военной техники на территорию Беларуси. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram в среду, 28 февраля.

Агенты подполья сообщили о прибытии большой колонны техники в столицу Беларуси — Минск. В общем партизаны насчитали около 60 единиц техники ВС РФ, из которых основная часть — это БМП-2, а также 4 МТ-ЛБ.

"Атэш" зафиксировал прибытие большой колонны военной техники РФ в Беларусь

В "Атеш" отметили, что россияне продолжают использовать территорию Беларуси в своей преступной войне. Однако агенты подполья в РБ внимательно отслеживают каждый шаг войск России.

"Атэш" зафиксировал прибытие большой колонны военной техники РФ в Беларусь

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на украинско-белорусской границе ударную группировку, численностью 112-114 тысяч человек. Также белорусы якобы наблюдают много провокаций со стороны ВСУ с нарушением воздушного пространства.

16 февраля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что лидер Беларуси пытается запугать граждан и заявляет об "угрозе", которую якобы несет Украина.

20 февраля Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь обладает всеми необходимыми системами вооружения, которые нужны для защиты страны. Речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М" и зенитно-ракетных комплексах С-400.