У ВС РФ — эйфория: офицер ВСУ рассказал, что происходит под Авдеевкой

Военнослужащий 59-й бригады Сергей Цехоцкий отметил, что россияне увеличили количество штурмов по всей линии фронта. Но тактическая инициатива пока на стороне ВС РФ.

После того, как российские оккупанты смогли занять Авдеевку Донецкой области, они испытали эйфорию, что сподвигло захватчиков увеличить число наступлений по всей передовой линии. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий во время телемарфона.

"Очень страшного ничего нет. Фронт выровнялся, и это пока помогает. Но все-таки у них – немного эйфория, они думают перехватить время. Тактическая инициатива пока что у них в руках", — сказал он.

Отмечается, что после потери нескольких российских воздушных судов, противник снизил частоту бомбардировок. Цехоцкий дополнил, что в настоящее время самолеты Российской Федерации используются на значительном удалении от фронта.

"То, что делают Силы обороны, когда у них падают самолеты, это значит, что они начинают бояться. Ощутимо уменьшилось количество сбрасываемых ими КАБов. И самолеты находятся дальше, боятся долетать до линии столкновения. Поэтому точность их поражения также уменьшается", – отметил он.

Напомним, что в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 февраля сообщили, что ВС РФ пытаются использовать тактические возможности, полученные захватом Авдеевки, чтобы продвинуться в Донецкой области дальше.

27 февраля командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские силы "стабилизировали" линию обороны под Авдеевкой. Он сообщил, что ВС РФ удерживают на подступах к Бердычам, Орловке и Тоненькому.