Потеряли влияние: дипломатические отношения России с "соседями" ухудшились, — разведка Британии

По данным Минобороны Великобритании, неспособность РФ добиться военного прорыва поставили под сомнение традиционную позицию Кремля как гаранта региональной безопасности.

Война против Украины привела к значительным изменениям в дипломатических отношениях России с государствами, ранее входившими в состав Советского Союза. С начала 2022 года влияние России на своих ближайших соседей стало менее заметным из-за различия в политических взглядах и интересах между этими странами. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным сводки, Россия продолжает придавать высший приоритет сохранению своего влияния в странах бывшего Советского Союза. Кремль считает это ключевым как для обеспечения внутренней безопасности, так и для развития экономики страны.

Согласно информации, полученной от британской разведки, расходы, потраченные Россией на свои действия на территории Украины, а также неспособность достичь военного прорыва, подвергли сомнению привычное положение России как гаранта региональной безопасности. Нарушение суверенитета Украины со стороны России увеличило вероятность угрозы безопасности, исходящей изнутри страны. Снижение экономического роста в России и угроза введения дополнительных санкций привели к усилению тревоги относительно экономической зависимости от этой страны.

"Хотя Россия сохраняет значительное присутствие, как открытое, так и скрытое, в регионе, способность Кремля достигать своих целей и задач почти наверняка значительно снизилась за последние два года", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что президент России Владимир Путин 26 февраля подписал два указа. Согласно одному из них, оккупированная часть Украины должна относиться к Южному военному округу (ЮВО).