ВСУ пытаются расширить плацдармы на левом берегу Днепра, — эксперт

Для расширения плацдармов и движения в сторону Крымского полуострова нужны снова ресурсы — системы ПВО, артиллерийские системы, бронетехника на левом берегу, говорит Владислав Селезнев.

Один из вариантов, как дойти до оккупированного Крыма — форсировать Днепр с правого на левый берег на Херсонщине, с целью дальнейшего продвижения к Армянску, расположенному на перешейке между Крымом. Это сложная задача, ведь нужно переправлять через реку тяжелую технику, необходимую для масштабной наземной операции. А также без поддержки авиации не обойтись. Об этом Фокусу для статьи "Битва за Крым — где слабые места России и какое оружие нужно Украине" сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Сейчас украинская армия пытается расширять плацдармы на левом берегу Днепра. Их глубина, по разным оценкам, от трех до восьми километров. Плацдармов несколько: район антоновского автомобильного моста, район антоновского железнодорожного моста, район населенного пункта Крынки, — говорит он. — То есть на разных участках левого берега наши воины уже есть. Причем там действуют не только морские пехотинцы, но и подразделения пограничных сил и территориальной обороны. Но для расширения плацдармов и движения в сторону Крымского полуострова нужны снова ресурсы — системы ПВО, артиллерийские системы, бронетехника на левом берегу. Каким образом переместить с правого на левый берег все эти системы при условии того, что все четыре моста, которые ранее соединяли правый и левый берег Днепра, с осени 2022 года разрушены российской армией. При таких условиях говорить о том, что мы можем наладить устойчивую логистику можно только в одном случае — наведение понтонно-мостовых переправ. Но расстояние между берегами в этой части составляет около тысячи метров".

Эксперт говорит, что это чрезвычайно сложная в инженерном плане миссия.

"Это я говорю как специалист и военный инженер, — продолжает он, — Вторая задача: как обезопасить эту переправу от воздействия вражеской артиллерии и авиации? Враг, очевидно, будет пытаться ее разрушить. В принципе варианты решения этой проблемы есть. Среди них: расширить плацдарм на глубину до 25 километров. Эти сделать, не имея на левом берегу артиллерии и бронетехники, невозможно. Кроме того, защитить понтонно-мостовую переправу от воздействия авиации можно имея собственную авиацию. Возможно, мы ее получим летом 2024 года. Возможно раньше, но никаких официальных подтверждений относительно конкретных дат, когда именно в ряды украинского войска присоединятся F16, пока нет".

Напомним, в недавнем интервью французскому изданию Liberation руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что временно оккупированный Донбасс будет труднее вернуть, чем Крым.