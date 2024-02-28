Хватило бы на несколько городов: что потратила РФ на захват Авдеевки, — командир 3 ОШБр

По словам Максима Жорина, россияне могут терять по 150-200 человек в день. Однако ресурса для войны у них еще много.

Россия задействовала для захвата Авдеевки столько ресурсов, сколько хватило бы для оккупации нескольких похожих городов. Об этом заявил командир 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин у себя в Telegram.

"Количество подразделений России, которые задействовали для взятия Авдеевки, на самом деле хватило бы для захвата нескольких подобных населенных пунктов", — написал он.

По его словам, ВС РФ понесли и продолжают нести потери в "бешеном" количестве. Однако у россиян еще очень много ресурса.

Жорин написал, что за сутки ВС РФ могут привезти на одну позицию по 150-200 новых людей. Они все могут погибнуть, однако на следующий день командование отправит на эту же позицию новых 150-200 человек.

Максим Жорин о битве за Авдеевку Фото: Скриншот

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что происходит под Авдеевкой. По его словам, россияне увеличили количество штурмов по всей линии фронта. Но тактическая инициатива пока на стороне ВС РФ.

Также сообщалось, что ВСУ готовы "встречать" врага на еще одном направлении. Защитник Евгений Иевлев рассказал, что стянутые для наступления на Авдеевку российские силы "никто никуда не отвел". По его словам, ВС РФ "очень серьезно" усилили атаки дронами, но штурмы не начали.