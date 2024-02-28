ВСУ выбили оккупантов из Красногоровки под Донецком (карта)

Накануне армия РФ вошла в город. Впрочем штурмовые группы 3-й ОШБр зачистили Красногоровку от оккупантов. Около сотни российских военных убиты или ранены.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ выбили российских оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Об этом в среду вечером, 28 февраля, сообщила пресс-служба 3-й ОШБр.

Накануне российская армия атаковала юго-восточную часть Красногоровки и вошла в город.

"Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага", — заявили в 3-й ОШБр.

По словам военных, враг за довольно короткий промежуток времени успел подготовиться к длительной обороне. Несмотря на сопротивление и тяжелые бои, украинские штурмовики нанесли россиянам непоправимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми".

От сдачи в плен оккупанты отказывались, поэтому были ликвидированы в занятых ими же домах.

"По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск!", — отметили в бригаде.

ВСУ контролируют Красногоровку. Карта DeepState Фото: DeepStateMAP

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что выбитые из Красногоровки россияне — это именно те контратакующие действия, о которых он говорил ранее.

"Третья штурмовая выбила противника, зачистила Красногоровку и не дала возможности наступать дальше в этом населенном пункте. На данный момент сил и желания продвигаться в этом селе п***ры не имеют", — констатировал Жорин.

Пропагандистские Telegram-каналы ранее писали, что Вооруженные силы РФ зашли в Красногоровку. Генштаб ВСУ Украины в утренней сводке за 28 февраля сообщал лишь о штурме этого населенного пункта российскими войсками.

Напомним, 27 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что ВС РФ пытаются использовать тактические возможности, полученные захватом Авдеевки, чтобы продвинуться в Донецкой области дальше.

Командующий Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 27 февраля украинские военные "стабилизировали линию обороны" под Авдеевкой. По словам генерала, врага удерживают на подступах к трем населенным пунктам — Бердичи, Орловка, Тоненькое.