Большой прорыв: генерал США рассказал, могут ли ВС РФ пойти в масштабное наступление

По словам экс-главнокомандующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, противник продолжает отмечать захват Авдеевки, будто это один из решающих успехов войны. Командование ВС РФ не жалеет сил на продвижение вперед, в то время как экономика Кремля пребывает в "хрупком" положении.

Российская Федерация продолжает активности на поле боя в Украине, однако сейчас она находится достаточном в хрупком положении. Кремль истощает свою экономику. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью для NV.

По его словам, противнику удалось взять под свой контроль Авдеевку в Донецкой области и он это празднует так, будто бы это масштабы Сталинграда. Что касается серьезных продвижения ВС РФ вглубь Украины, то это пока что невозможно.

Дело в том, что так называемый успех в Авдеевке несколько недель назад стоил оккупантам колоссальных потерь. Несмотря на это, в Кремле готовы дальше истощать собственную экономику и терять личный состав ради незначительных успехов на поле боя.

"Возможно, через несколько месяцев они (россияне, — ред.) смогут наступать мощнее в каком-либо направлении. Но я просто не вижу, что они способны ныне на большой прорыв на большое расстояние. Я говорю о так называемом оперативном маневре. У них есть только способность продолжать тотальное истощение собственных сил для ограниченных результатов. Я предполагаю, что они будут в дальнейшем пытаться это делать", — заявил Бен Ходжес.

Отдельно генерал-лейтенант добавил, что пытался найти доказательства наличия у противника крупных бронетанковых соединений, но так и не смог этого сделать. Соответственно, нельзя доверять "ни одной из цифр, которая показывает мощь ВС РФ".

Он вспомнил времена Советского Союза. В то время Бен Ходжес являлся лейтенантом в Западной Германии, где все время волновались из-за угроз со стороны Красной армии. Постоянно появлялись сообщения о больших оперативных маневренных группах противника, которые якобы могли прорваться вперед на 50-100 километров для нанесения ударов по целям в тылу.

"Сейчас я не вижу никаких доказательств такого. Вот банально не вижу. Разве что вдруг где-то есть много техники, которую они скрыли и которая находится в хорошем состоянии? Но это маловероятно. Ведь чтобы использовать эту технику, нужно постоянно где-то тренироваться на ней", — подытожил Бен Ходжес.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что тех сил, которые Россия потратила на оккупацию Авдеевки на Донбассе, могло бы хватить на захват нескольких городов, о чем заявил командир 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин. По его словам, россияне могут терять по 150-200 человек в день. Однако ресурса для войны у них еще много.