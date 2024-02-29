В США торнадо разрушил ангар музея Воздушных сил армии (фото)

От разрушительной погоды пострадали истребители F-104 и F-15, один из демонстраторов БПЛА и ряд других объектов в музее.

В штате Огайо разрушительный торнадо нанес значительный ущерб части военно-воздушной базы Райт-Паттерсон, в частности Национальному музею Воздушных сил. Об этом сообщает The War Zone.

На авиабазе Райт-Паттерсон находится не только Национальный музей Воздушных сил США, но и база для 445-го авиатранспортного крыла с транспортниками С-17 и исследовательская лаборатория Воздушных сил. Изображения, которые опубликовала авиабаза показывают, что на территории аэропорта разбросаны части поврежденных самолетов. В частности возле 4 реставрационного ангара.

Поврежденный F-15 в реставрационном ангаре Фото: Wright-Patterson AFB image

Среди разрушенных самолетов заметно истребитель F-104 Starfighter, F-15A Eagle 76-0027 и один из демонстраторов БПЛА J-UCAS от Boeing. Последние два неизвестно, почему находились в реставрационном ангаре. Также пострадала часть главного входа научно-исследовательской лаборатории Воздушных сил.

"Наша первоначальная оценка сегодняшнего утреннего шторма заключается в том, что повреждения являются изолированными на южной стороне зоны B. Сейчас мы сначала сосредоточены на безопасности и оценке ущерба. Я не могу не выразить свою благодарность нашим силам безопасности, пожарной службе и инженерно-саперным подразделениям за их быструю реакцию и упорную работу по оценке повреждений и определению путей скорейшего восстановления операций", — заявил полковник Трэвис Понд, командир 88-го авиакрыла.

Последствия торнадо на авиабазе Райт Паттерсон Фото: Wright-Patterson AFB image Последствия торнадо на авиабазе Райт Паттерсон Фото: Wright-Patterson AFB image Последствия торнадо на авиабазе Райт Паттерсон Фото: Wright-Patterson AFB image Последствия торнадо на авиабазе Райт Паттерсон Фото: Wright-Patterson AFB image

Всего в штате Огайо зафиксировано по меньшей мере четыре торнадо. Для авиабазы Райт-Паттерсон уже не впервые страдает от нестабильной погоды. В 2019 году также была непогода, но повреждения базы были незначительными.

Напомним, 12 декабря в США показали отреставрированный истребитель X-32A, который стал героем мемов.

27 октября Национальный музей авиации США показал украинский истребитель Су-27УБ в коллекции.