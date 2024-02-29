"Мы скоро продемонстрируем": Путин прирозил применением ядерного комплекса "Сармат" (видео)

По словам российского президента, в бою уже применялся комплекс "Циркон", гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет".

Президент России Владимир Путин заявил, что армия РФ готова продемонстрировать новейшую ракетную ядерную систему "Сармат" на боевом дежурстве. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию, передает российское издание РБК.

"В войска поставлены ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их на боевом дежурстве", — сказал президент РФ.

Путин заявил, что в бою уже применялся комплекс "Циркон", гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет".

По словам российского лидера, также проходят испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Что известно про ядерную систему "Сармат"

РС-28 "Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Ракета может быть запущена с мобильных пусковых установок, что позволяет снизить риск ее уничтожения на старте. По данным россиян, ракета имеет ряд технологических новинок, позволяющих ей избежать систем противовоздушной обороны противника.

РС-28 "Сармат"

Технические характеристики:

длина ракеты Сармат – 35 м;

стартовая масса – 208 т;

масса заброса – около 10 т;

дальность полета ракеты – 16 тыс. км;

количество ядерных боеголовок – до 15 шт;

сила взрыва каждой боеголовки: до 750 кт TNT.

Российские СМИ часто пишут, что ракета может поразить США боеголовкой в 10 тонн через Южный полюс. Якобы траектория позволит обойти систему ПВО. Однако оказалось, что расстояние составляет более 28 000 километров – больше заявленной дальности полета.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в 2024 году. Согласно текущим оценкам, Москва не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие, но существует риск аварии, а ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

16 февраля президент США Джо Байден поручил администрации Белого дома начать прямые переговоры с Россией об испытаниях смертоносного оружия в космосе. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей на земле.