"Мы скоро продемонстрируем": Путин прирозил применением ядерного комплекса "Сармат" (видео)
По словам российского президента, в бою уже применялся комплекс "Циркон", гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет".
Президент России Владимир Путин заявил, что армия РФ готова продемонстрировать новейшую ракетную ядерную систему "Сармат" на боевом дежурстве. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию, передает российское издание РБК.
"В войска поставлены ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их на боевом дежурстве", — сказал президент РФ.
Путин заявил, что в бою уже применялся комплекс "Циркон", гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет".
По словам российского лидера, также проходят испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Что известно про ядерную систему "Сармат"
РС-28 "Сармат" — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Ракета может быть запущена с мобильных пусковых установок, что позволяет снизить риск ее уничтожения на старте. По данным россиян, ракета имеет ряд технологических новинок, позволяющих ей избежать систем противовоздушной обороны противника.
Технические характеристики:
- длина ракеты Сармат – 35 м;
- стартовая масса – 208 т;
- масса заброса – около 10 т;
- дальность полета ракеты – 16 тыс. км;
- количество ядерных боеголовок – до 15 шт;
- сила взрыва каждой боеголовки: до 750 кт TNT.
Российские СМИ часто пишут, что ракета может поразить США боеголовкой в 10 тонн через Южный полюс. Якобы траектория позволит обойти систему ПВО. Однако оказалось, что расстояние составляет более 28 000 километров – больше заявленной дальности полета.
Напомним, 21 февраля сообщалось, что Россия может запустить ядерное оружие в космос уже в 2024 году. Согласно текущим оценкам, Москва не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие, но существует риск аварии, а ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.
16 февраля президент США Джо Байден поручил администрации Белого дома начать прямые переговоры с Россией об испытаниях смертоносного оружия в космосе. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей на земле.