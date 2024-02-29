"Легендарная русская весна": Путин оправдал вторжение в Украину (видео)

По словам главы Кремля, вооруженный конфликт на территории Украины якобы спровоцировал Запад, а россияне не планируют останавливаться в ходе боевых действий. Путин также утверждает, что жители оккупированных территорий "с любовью" отнеслись к интервенции РФ.

Большая часть граждан России якобы поддержала начало войны в Украине, а жители временно оккупированных территорий проявляют любовь к "Родине". Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ 29 февраля.

По его словам, уже 10 лет прошло с момента, как Россия вторглась на территорию Украины, однако он это назвал "легендарной русской весной". Глава Кремля считает, что жители Крыма, Донбасса и других захваченных регионов проявляют энергию, мужество и искренность, что вызывает у него чувство гордости.

А вот что касается полномасштабной войны, то глава Российской Федерации убежден, что эти действия поддерживает абсолютное большинство россиян.

"Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции (официальное название Кремля полномасштабной войны в Украине, — ред.), когда ее поддержало абсолютно большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе. Постоянно подтверждают это стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага", — заявил Владимир Путин.

К слову, перед началом заседания президент России объявил минуту молчания в память тех, кто погиб на войне в Украине и поблагодарил оккупантов за их действия.

В Кремле по-прежнему уверены, что Россия не несет ответственности за войну, которая была развязана на территории Украины.

"По всем направлениям войска уверенно наступают и освобождают территории. Не Россия начала эту войну, но мы сделаем все, чтобы искоренить нацизм, защитить суверенитет наших граждан", — говорит Владимир Путин.

Напомним, 27 февраля аналитики из ISW сообщали, что Владимир Путин начал подготовку к возможной широкомасштабной войне против НАТО. По их мнению, заявление российского президента о необходимости создания Ленинградского военного округа после вступления Финляндии в НАТО сигнализировало о готовности Кремля противостоять НАТО.