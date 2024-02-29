"Неожиданная встреча": украинский танк уничтожил российскую БМП в прямом столкновении (видео)

По данным OSINT-аналитиков, видео было записано на Авдеевском направлении, где оккупанты продолжают непрерывно атаковать.

Во время одного из боев экипаж украинского танка поразил российскую БМП, которая фактически выехала на машину защитников. Об этом сообщает Национальный информационный портал "Тиск" в Телеграме.

Российская БМП выехала на украинский танк почти вплотную на дороге внутри посадки. От танкового выстрела вражеская машина загорелась внутри и продолжила движение по инерции пока не врезалась в деревья. Как заявляется украинским танком руководил экипаж из десантной 25-й Сичеславской бригады.

"Неожиданная встреча российской БМП с украинским танком. В итоге врагу наносится огневое поражение, и БМП теряет управление", — написали авторы публикации.

По данным OSINTtechnical, видео было записано к востоку от Орловки на Авдеевском направлении. К тому же на дороге заметно еще несколько подбитых российских машин.

Напомним, 28 февраля украинские военные показали дополнительную защиту на танках, чтобы эффективнее противостоять вражеским FPV-дронам.

27 февраля эксперты описали детали боевого столкновения, которое привело к первому поражению украинского танка Abrams.