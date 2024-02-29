Цель №1 для противника: в КГВА отреагировали на слухи о повторном наступлении ВС РФ на Киев

По словам начальника столичной городской военной администрации Сергея Попко, война продолжается не только на линии фронта, но и по всей стране. За действиями оккупантов возле границы активно следят.

В последнее время участились разговоры о том, что российские оккупанты могут накопить силы и в ближайшее время вновь начать наступление на столицу. Вероятность такого сценария прокомментировал начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в интервью для "ТСН".

По его словам, что касается обороны границы, то война не закончилась. Она продолжается не только на линии фронта, но и на всей территории нашей страны. Соответственно, нужно быть готовыми ко всему.

"Киев уже долгое время не входит в зону боевых действий. Но эти годы войны научили нас главному – враг не откажется от своих планов уничтожить Украину, а Киев есть и будет приоритетной целью №1 для противника. Опыт начала полномасштабного вторжения показал, что опасность может возникнуть по любому направлению. И, в частности, из северного", — заявил Сергей Попко.

Отдельно начальник КГВА добавил, что украинская разведка продолжает внимательно следить за силами противника возле границы. Фиксируется, что в Беларуси, где также расположены войска ВС РФ, время от времени проводятся проверки боевой готовности их вооруженных сил, разноплановые учения и тому подобное.

Также в Беларуси расположен не только личный состав Российской Федерации, но и авиация с тяжелой техникой, хоть и в незначительном количестве. Преимущественно они там расположены на ротации или восстановлении.

"Кроме того, в прилегающих к границе областях враг держит определенный контингент войск, применяет диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации ситуации на границе – все это чтобы помешать украинской армии перебрасывать дополнительные силы на фронт, на юг и восток. Но на сегодняшний день наша разведка и разведка партнеров не фиксируют создание ударных группировок, которые могли бы нести угрозу с северного направления", — продолжает Сергей Попко.

По его мнению, ситуация стабильная и контролируемая, хоть угроза и будет оставаться пока идет война. Обороне Киева уделяют особое внимание.

Напомним, 22 февраля заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что что для достижения своих целей Москве может понадобиться "дойти" до Киева. Он считает, что конфликт будет бесконечным, если Украина не согласится быть в составе России.

21 февраля в ГУР прокомментировали слухи о том, что РФ может начать новое наступление на Харьков или Киев. По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, российская армия не имеет стратегических резервов для проведения нового наступления на другом направлении. Все подразделения уже вовлечены в войну.