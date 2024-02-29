Почти половина нидерландцев поддерживают отправку войск в Украину, — опрос

В целом 15% респондентов поддержали участие войск Нидерландов именно в боевых задачах.

Почти половина голландцев готовы отправить в Украину сухопутные войска. Об этом свидетельствует опрос Hart van Nederland.

За эту идею выступают 44% населения Нидерландов. В общем спросили мнение 2063 участников.

В то же время 15% из них поддержали участие именно в боевых задачах. Другая группа (29%) считает, что войска страны должны выполнять в Украине только вспомогательные функции, такие как разминирование или эвакуация населения.

Большинство (49 процентов) также против отправки войск в Украину, как для поддержки, так и для ведения боевых действий. Небольшая группа из 8 процентов не имеет об этом мнения.

Избиратели FVD, 96 процентов больше всего против введения сухопутных войск в Украину, за ними следуют избиратели PVV (66 процентов), BBB (59 процентов), SGP (57 процентов) и Христианского союза (57 процентов).

Более прогрессивные партии преимущественно выступают за вариант отправки голландских солдат в Украину. Например, 63 процента избирателей Volt выступают за это и 60 процентов избирателей D66, а в обеих партиях более 23 процентов избирателей даже за возможную боевую миссию. 56 процентов избирателей GroenLinks-PvdA хотят оставить открытым вариант отправки войск, а 16 процентов также оставляют открытым вариант отправки солдат для борьбы.

В этом исследовании приняли участие 2063 человека.

Напомним, во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.