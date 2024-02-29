"Война для наших детей": у Зеленского объяснили угрозу заморозки конфликта с РФ (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ полностью отказалась от своей "маскировки", которую носила последние три десятка лет. Однако Силы обороны Украины смогли разрушить имидж Кремля.

Заморозка конфликта даст возможность России подготовиться к новому эту войны. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, такое решение не приведет ни к чему хорошему. У РФ появится возможность зафиксировать свой "непроигрыш".

"Нам предлагают зафиксировать "непроигрыш" России и дать возможность оккупантам "апгрейдиться" к третьему этапу войны, в которой будут участвовать следующие поколения украинцев. Или же мы. Замороженный конфликт – это война для наших детей", – сказал Подоляк.

Он также отметил, что особенно странно, когда кто-то на Западе предлагает пойти на переговоры. Некоторые политики думают, что после того, как РФ "не проиграет" войну, то начнет себя вести по-другому. Якобы она не будет наращивать армию, продолжать инвестировать в терроризм, создавать напряженные ситуации в мире.

"На такое может надеяться только человек со слабыми интеллектуальными возможностями", — сказал Подоляк.

Он отметил, что РФ полностью отказалась от своей "маскировки", которую носила последние три десятка лет. Так, Кремль постоянно вел войны: в Чечне, в Грузии, в Сирии, в Украине. Однако Силы обороны Украины смогли разрушить имидж РФ о том, что она страна-монстр, которая может захватывать европейские столицы за считанные дни.

"Это все уничтожено. Нет смысла бояться России. Хотя она ресурсная, мощная, имеет большое количество людей, которые никому не нужны". – сказал Подоляк.

По его словам, любой замороженный конфликт с РФ – это проигрыш демократического мира.

Михаил Подоляк о заморозке войны (смотреть с 20 минуты)

Напомним, в Пентагоне заявили, что если Украина упадет, НАТО будет воевать с Россией. По мнению Героя Украины, комбата Кирилла Вереса, крайне необходима ротация для подразделений на фронте и отдых для них хотя бы на 2 недели. О 2-3 годах отдыха для военных сейчас речь не идет.

Также командир батальона К-2 54-й ОМБр, Герой Украины Кирилл Верес сказал, что Украина рискует потерять то, что уже есть. По его словам, крайне необходима ротация для подразделений на фронте и отдых для них хотя бы на 2 недели. О 2-3 годах отдыха для военных сейчас речь не идет.