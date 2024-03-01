"И дальше ожидают сюрпризы": у Украины есть оружие, которое достает до самолетов РФ, — Игнат (видео)

По словам спикера ВС ВСУ, уничтожение самолетов – это серьезный результат для Украины и психологическое давление на врага. Так, пилоты будут опасаться и даже могут отказаться от выполнения задания.

У Украины есть оружие, которое может доставать до российских самолетов. Особенно "наглых" пилотов РФ еще ожидают "сюрпризы". Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в четверг, 29 февраля.

По его словам, российские пилоты не делают выводов о том, что нельзя летать в воздушном пространстве Украины, терроризировать мирное населения и наносить удары управляемыми бомбами и ракетами. Активность вражеской авиации выросла, а потому и выросло количество потерь у ВС РФ.

"Конечно, большой процент ущерба вражеской авиации произошел из-за высокой активности. И, конечно, из-за того, что у нас есть определенное вооружение, которым мы можем их доставать на том или ином направлении и на большом расстоянии – подчеркиваю", — заявил Игнат.

По его словам, россияне стараются не подлетать "близко", однако их еще ждут сюрпризы. Уничтожение самолетов – это серьезный результат для Украины и психологическое давление на врага. Так, пилоты будут опасаться и даже могут отказаться от выполнения задания.

Напомним, что Игнат раскритиковал Свитана, который делает скандальные заявления. Если верить военному эксперту, Украина еще в декабре 2023 года имела истребители F-16. Между тем Воздушное командование утверждает, что это ложь, а самолеты будут позже, когда подготовят пилотов и инфраструктуру.

Также спикер попросил украинцев обновить приложение "Воздушной тревоги". Теперь оно может предупредить, куда летит ракета или дрон.