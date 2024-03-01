Компания Су-35 и Ан-12: как в РФ заполнят пробелы после потери двух самолетов ДРЛО (фото)

Одним из решений, отмечают эксперты, может быть установка на старые транспортные самолеты РЛС от истребителя Су-35. Речь идет о радаре "Ирбис-Э".

После потери трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 перед Россией стоит задача восполнить пробелы в системе раннего предупреждения. По мнению экспертов, временным решением может стать эксплуатация самолетов Ан-12, которые будут оснащены радарами пассивной электронной сканирующей решетки (PESA) "Ирбис-Э" от истребителя Су-35. Подробно о таком решении говорится в материале The Eurasian Times от 29 февраля.

Обозреватели пишут, что ВКС России могут задействовать старый военно-транспортный самолет Ан-12, чтобы охватить значительную протяженность почти 700-километрового фронта боевых действий в Украине, хотя дальность и охват будут ограничены. Однако многое зависит от того, насколько быстро российская промышленность сможет изготовить РЛС "Ирбис-Э" и интегрировать их в Ан-12, ведь компоненты для изготовления радаров предназначены для будущих Су-35.

Радар "Ирбис-Э"

Авторы публикации отмечают, что что такой план неофициально обсуждался около года назад, когда возникла острая потребность в дополнительных ДРЛО. Помимо потерь самолетов А-50 появилась информация, что модернизация существующих машин до модификации А-50У затягивается, а новейший самолет такого типа А-100 у России всего один.

Российский самолет ДРЛО А-100

Таким образом российские инженеры могут оборудовать около 10 самолетов Ан-12 или Ту-154, которые находятся в эксплуатации и на хранении, но такое решение имеет недостатки.

"РЛС истребителя не может быть размещена в "тарелке" над фюзеляжем, как у А-50. Даже увеличенный носовой конус, как у израильской системы Phantom, оставит значительную мертвую зону. Помочь может размещение второго радара в хвосте, что лучше, чем вообще никакого решения", — отмечают эксперты.

В заключение обозреватели пишут, что если такая модификация у россиян получится, то их Ан-12 станет во многом похож на британский самолет раннего предупреждения о ракетном нападении Nimrod или китайский KJ-200 AWACS.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ должны получить партию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ2, который оснащены мощном радаром "Ирбис-Э". Согласно данным из открытых источников, он способен обнаруживать цели размером 3 кв. метра на дистанции 400 км.