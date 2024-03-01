Под реактивные снаряды С-8: РФ работает над мини-РСЗО на базе переделанного "Тигра", — СМИ

По словам аналитиков, в открытом доступе есть данные о как минимум двух проектах "мини-градов" — тоже на базе бронемашины "Тигр".

В открытом доступе появилось изображение, из которого следует, что российский ВПК ведет работы над проектом мини-РСЗО для реактивных снарядов С-8. Базой служит переделанный бронеавтомобиль "Тигр". Об этом сообщает портал Defense Express.

О разработке стало известно во время широко освещенного российскими СМИ визита министра обороны РФ на предприятия ВПК в Тульской области. Во время поездки также впервые показали новейшую РСЗО "Возрождение", ее разрабатывают на базе системы дистанционного минирования "Земледелие".

Визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу

О характеристиках разработки пока известно мало, помимо того, что такие работы ведутся. Вместе с тем в открытом доступе есть данные о как минимум двух проектах "мини-градов" — тоже на базе бронемашины "Тигр".

В 2013 году прошла первая презентация системы "Мини-Град" на базе "Тигра". По словам разработчиков, у системы было 20 направляющих и две версии – под реактивные снаряды калибра 81 и 105 мм. Заявленная дальность варьировалась от 2 км (в варианте под 81-мм) до 10 км (под 105-мм); боезапас – 40 реактивных снарядов, скорость перезарядки – 4 минуты, время для подготовки к стрельбе – 20 .

Вместе с тем такой "Мини-Град" армию РФ не заинтересовал.

Рендер проекта "Мини-Град" на базе "Тигра"

Еще один известный проект мини-РЗСО на базе "Тигра" – от бразильской компании Mac Jee, разработка получила название Armadillo TA-2.

Презентация состоялась в 2017 году, тогда был показан базовый вариант под 64 направляющих для реактивных снарядов калибра 70 мм, также предусматривалось создание вариантов под 105-мм и 122-мм реактивные снаряды.

Но когда система Armadillo TA-2 выходила на квалификационные испытания в 2019 году, вместо российского "Тигра" у нее было шасси HMMWV. Дальнейшая судьба проекта остается неизвестной.

Рендер бразильского проекта Armadillo TA-2 с шасси "Тигра"

Напомним, что британские власти подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus.

Также сообщалось, что, по оценкам журналистов, РФ могла потерять за время полномасштабной войны 200 самолетов. Сейчас, предположительно, остается 700 истребителей и штурмовиков.