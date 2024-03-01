Международный порядок изменится на следующие 50 лет, если Украина проиграет, — Байден

По словам журналистов, глава Белого дома распорядился, чтобы к июньскому саммиту G7 был разработан план привлечения замороженных российских активов в бюджет Украины.

В случае поражения Украины в оборонительной войне против РФ, существующий международный порядок претерпит изменения на следующие 50 лет. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление президента США Джо Байдена, сделанное в частном порядке.

Глава Белого дома распорядился, чтобы к июньскому саммиту G7 разработать план по использованию замороженных российских активов, из которых должен финансироваться бюджет Украины. Но все же он считает, что российские активы не заменят американскую помощь.

В Белом доме придерживаются мнения о том, что РФ не может самостоятельно решать, когда возмещать Украине нанесенный ущерб.

Представители G7 уже обсуждают, как использовать замороженные российские активы — предлагаются варианты в виде залога или гарантий. Западные союзники Украины едины во мнении, что у РФ не должно быть доступа к ее средствам, если она откажется помочь в восстановлении Украины. Но по вопросу полной конфискации между странами нет консенсуса.

Основная часть замороженных российских денег находится в Европе на счетах Euroclear — 191 млрд из 260 млрд. Основная сложность в том, что использование замороженных активов должно юридически устраивать всех партнеров Украины. Для соглашения о конфискации понадобится поддержка всех стран G7.

Прежде Еврокомиссия предлагала передавать прибыль от замороженных активов в поддержку Киева. Согласно подсчетам, это может быть около 15–17 млрд евро в год. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, средства могут пойти на оплату поставок военной помощи.

Власти же РФ угрожают на такое решение начать конфискацию западных активов, которые находятся в России. По некоторым оценкам, это около $288 млрд. Москва уже готовится к юридическим процедурам на случай конфискации резервов.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп проведет встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Также сообщалось, что СМИ объяснили, почему в Европе боятся передать Украине $300 миллиардов российских средств.