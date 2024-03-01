Мобилизация за рубежом: в Раде рассказали будут ли вручать повестки

Военнообязанные мужчины, которые сейчас находятся за границей повестки не будут получать, но они смогут воспользоваться электронным кабинетом и дистанционно обновить персональные данные.

Новый законопроект о мобилизации №10449 не предусматривает механизм вручения или отправки повесток мужчинам, которые находятся за рубежом. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

"Механизма, как это делать, на данный момент нет. Кроме того, в комитете мы предварительно отклонили норму о том, чтобы запретить для них предоставление консульских услуг, если у них нет военно-учетных документов", — сказал он.

Однако такие мужчины имеют возможность или по телефону, или через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные.

"Мы оставили возможность, прежде всего лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", — пояснил Вениславский.

Речь идет о студентах, которые учатся за рубежом, а также о мужчинах, которые еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехали жить за границу и там сейчас находятся.

Рассмотрение поправок к закону о мобилизации

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает рассматривать предложенный Кабинетом министров Украины законопроект о мобилизации. Уже на следующей неделе начнется детальное обсуждение каждой правки.

Народные депутаты внесли в документ более 4 тысяч поправок. Их разделить на 16 блоков, каждый из которых касается отдельной тематики законопроекта.

В понедельник, 4 марта, секретариат оборонного комитета подготовит сравнительную таблицу этого законопроекта, после чего в комитете уже по статьям будут обсуждать все нюансы. В Раде рассчитывают проголосовать закон о мобилизации до конца марта.