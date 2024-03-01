Наземный дрон заехал в лесопосадку и разнес позиции россиян мощным взрывом (видео)

Украинский наземный дрон-камикадзе, как указано в сообщении Telegram-канала KARYMAT, был оснащен противотанковыми минами ТМ-62.

Наземный дрон-камикадзе, вероятно, Сил обороны Украины был применен на фронте. В Telegram-KARYMAT опубликовали соответствующее видео.

Можно увидеть, как небольшое устройство заезжает в лесополосу, после чего там происходит мощный взрыв. Применить беспилотник могли по позициям российских оккупантов на восточном направлении. Украинский наземный дрон-камикадзе, как указано в сообщении, оснащен противотанковыми минами ТМ-62.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram тоже отреагировал на событие. Ермак подписал видео коротко: "Круто".

Характеристики мины ТМ-62

Мины ТМ-62 производили в Советском Союзе. Они являются преемниками ТМ-57. Различаются между собой материалом и формой корпуса, и взрывно-весовыми характеристиками.

Мина может устанавливаться как на грунт, так и в грунт, в снег, под воду вручную или средствами механизации. Элементов самоликвидации она не имеет. Мина ТМ-62М по взрыво-весовым показателям является самой мощной из всех советских противотанковых мин.

Мины этой серии ТМ-62 применяются с детонаторами МВН-80, МВЧ-62, МВД-62, МВН-72, МВШ-62, МВЗ-62, МВП-62М, МВ-62. В зависимости от применяемых средств механизации минирования и наличия детонаторов, все мины серии ТМ-62 могут снаряжаться любым из перечисленных детонаторов.

Напомним, 1 марта FPV-дрон пограничников поразил танк российских войск. Момент поражения вражеской бронетехники зафиксировали на видео. По цели "отработал" FPV-дрон пограничников на Лиманском направлении. Беспилотник залетел прямо под башню.