"Время не на стороне Украины": Орбан призвал начать мирные переговоры с РФ (видео)

Венгерский премьер считает, что время в ситуации в "украинском конфликте" играет в пользу России, поэтому необходимо немедленно начать мирные переговоры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал начать мирные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. Об этом он заявил в четверг, 29 февраля, во время еженедельного радиоэфирного брифинга и в пятницу, 1 марта, выступая на дискуссионной панели в рамках дипломатического форума в Анталии.

По словам венгерского премьера, западные лидеры застряли в войне, которую невозможно выиграть, и в конце концов им придется признать, что между Россией и Украиной не существует военного решения.

"Западные люди застряли в этой яме. Они ступили туда и не могут вытянуть ногу. Ведь через некоторое время налогоплательщики спросят: "Почему, друг, вы посылаете деньги" в войну, где тот, кого ты поддерживаешь, не имеет шансов победить?", — сказал Орбан.

По его словам, страны Евросоюза восприняли конфликт в Украине "как свою войну". Однако вопрос в том, на чьей стороне время.

"Я считаю, что время не на стороне Украины. Время на стороне России, поэтому военные действия необходимо немедленно остановить", — сказал венгерский премьер.

Кроме того, Орбан убежден, что для завершения войны Европе и США нужна смена руководства.

"Пусть снова придут политики. Пусть придет дипломатия, пусть будет прекращение огня и пусть будут мирные переговоры. Для этого нужны европейские парламентские выборы, а в Америке — президентские выборы", — сказал Орбан.

Орбан убежден, что при условии победы Дональда Трампа на президентских выборах, можно будет договориться о мире по американской инициативе.

Напомним, по информации американского издания The New York Times премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 марта встретится с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

27 февраля венгерский премьер заявил, что Украина не сможет победить в войне, однако Венгрия не должна иметь общей границы с Россией. Боевые действия можно закончить только переговорами, убежден Орбан.